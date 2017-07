Les cobran por recoger la basura

Durante casi un mes los habitantes de la comunidad San Nicolás de los González han batallado para deshacerse de su basura.



Aseguran que tras el retiro de la empresa Red Recolector del servicio de acopio de desechos en la ciudad, éste se volvió irregular y ahora incluso deben pagar para que la recojan.



El lunes pasado un vecino denunció que pese a que han reportado la situación al Municipio, no han obtenido respuesta.



“Ya tiene rato que no ha venido el camión de la basura. A veces han dejado algunas bolsas ahí en las calles, pero llegan los perros y hacen un despedazadero con ellas”, comentó Concepción Moreno, delegada de la comunidad.



“Vino un camión grande y viejo, pero nos cobra por llevársela”, aseguró.



La delegada, al igual que otros vecinos consultados por am, narró que pagan de 10 a 40 pesos por el servicio, dependiendo de la cantidad de bolsas.



Al cuestionarle si han dado parte de esto a las autoridades, de inmediato señaló:



“Ya les hemos hecho muchos reportes, pero nada más están con que hay un desorden ahí con los camiones y no se qué”.



Ante esta situación los afectados han acumulado los desechos en sus viviendas, pero algunos incluso optan por abandonarlos en las calles o hasta quemarlos.



“Antes los camiones recolectores no fallaban los martes, jueves y sábados; llegaban esos camiones grandotes de los que tienen compresora y sonando la campana, entonces salía la gente”, externó Moreno.



Sobre este caso personal del Sistema Integrado de Aseo Público (SIAP) resaltó que sólo puede cobrarse la recolección comercial y que los montos se establecen mediante contratos.



“No se debe hacer pagos por la recolección domiciliaria, que los ciudadanos no paguen ni un peso”, resaltó la dependencia a través de su área de comunicación social.



Instaron a la ciudadanía a tomar los datos precisos de las unidades que realizan estos cobros para proceder, pues dijeron que no es el primer reporte de esta anomalía.



Admitieron que la irregularidad en el paso de vehículos recolectores por esa zona del municipio se debe al proceso de transición que hay en el servicio, que por ahora brinda el propio SIAP después de que cesó el contrato con Red Recolector.



Por último, dijeron que esperan que con el inicio de operaciones de la nueva empresa concesionaria PASA, el próximo 1 de agosto, se regularice la cobertura del servicio.

Solicitan pepenadores más apoyo municipal

Miembros de la Cooperativa “Trabajadores Solidarios por el Medio Ambiente” (TSMA) de León” se reunieron ayer con el alcalde Héctor López Santillana para pedirle apoyo en infraestructura y así aprovechar más residuos antes de enterrarlos.



“Le hicimos saber al Alcalde sobre lo benéfico que puede ser este proyecto para el plan de manejo integral de los residuos sólidos del Ayuntamiento”.



“Queremos que nos vean como una alternativa de solución y no como un conflicto añejo”, dijo Roboan Rodríguez Carrera, miembro de la cooperativa.



Este martes se llevó a cabo la reunión en el Hotel Hotsson y según Rodríguez el Presidente Municipal se mostró interesado en la propuesta.



El objetivo de los miembros es que cuatro camiones de recolección de basura lleguen a su Centro de Aprovechamiento de Residuos Sólidos Urbanos Municipales y las familias se beneficien del reciclaje.



“Nuestras propuestas son muy concretas: queremos apoyo de infraestructura, que el Municipio invierta o que pida apoyo a la Federación o al Estado para segregar más camiones de basura y sean aprovechables los residuos, y que se entierre menos basura”, mencionó.



“También le dijimos al Alcalde que acudimos a la Secretaría de Economía del Estado para pedir financiamiento para un camión de carga y un traxcavo, los cuales ayudarán al proyecto”, finalizó.