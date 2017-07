***FIDEICOMISO, VA



Hoy el Ayuntamiento aprueba los nombres definitivos de los seis representantes ciudadanos del Comité Técnico del Fideicomiso de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana. Y ahora sí, dicen, arrancamos.



***UNIGUA, LA NOVEDAD



La novedad en la lista es Eduardo Gómez López, el expresidente de la asociación “León Agradecido”. Es una carta de los dueños del capital agrupados en Unigua (Unidos por Guanajuato).



***TODOS PONEN



El Fideicomiso de Seguridad de León arranca con 25 millones de pesos de Estado y Municipio, pero la presencia de Unigua es una señal positiva de que pronto comenzaremos a ver aportaciones privadas.

***CIUDADANOS MANDAN



El Comité Técnico del Fideicomiso de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana se integra de 10 personas que darán luz verde a los proyectos para poder disponer del recurso de ese fondo. Lo interesante es que la voz cantante de este organismo la tienen los representantes ciudadanos, que son seis.



*LOS NOMBRES



Los ciudadanos titulares del Comité Técnico que hoy se oficializan son: René Solano; Alfonso de Jesús Morales; Antonio García Gómez; Arturo Romo Fernández; Juan Ignacio Morales; y la suma de Eduardo Gómez Navarro en la silla que originalmente iba a ocupar Jaime Humberto Gallardo. La propuesta es que Toño García, de las filas del Observatorio Ciudadano, sea quien presida este órgano.



*CAPITAL PRIVADO



Como suplente de Lalo Gómez está Benjamín Zermeño Padilla, presidente de Unigua, cuya asociación civil que agrupa a poderosos empresarios del terruño no ha formalizado una aportación económica al Fideicomiso, pero su interés por participar se toma como el primer paso para sumar capital privado. Ya ve usted que el gobernador Márquez ha sido insistente en que el sector empresarial también le ponga.



*SENTIDO DE URGENCIA



Esos nombres fueron consensados con el alcalde Héctor López, con quien la presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, Rocío Naveja, se reunió el martes. De esa cita trasciende que todos coincidieron en el sentido de urgencia por arrancar con el Fideicomiso de Seguridad. El viernes 4 de agosto es la siguiente reunión de la Mesa para dar, por fin, banderazo de salida.



*EN SUS MARCAS



*La presidenta de la Mesa se comprometió a tener lista la próxima semana las fichas técnicas de los proyectos para que el Comité Técnico pueda sesionar y validarlos y finalmente pasen al Comité de Adquisiciones, que encabeza el síndico Carlos Medina, para autorizar las compras o contratos. Los proyectos se dirigen a tres temas: dignificación policial, unidad de inteligencia y prevención del delito.







*** DIEGO Y LA GRILLA



El secretario de Desarrollo Social, Diego Sinhué Rodríguez, alarga los días para que le alcancen en dos frentes: cumplir con la titánica tarea de “Impulso Social” y, dos, abonar para la candidatura 2018. El martes durante el día visitó Ciudad Manuel Doblado para entregar y arrancar obras, y por la noche retomó las reuniones distritales con militantes y simpatizantes de León para cerrar filas con su equipo.



*ENCUENTROS EN LEÓN



Luego de algunos días de receso Diego retomó las reuniones políticas en León, esas que empezaron luego del abierto destape que enfrente les plantó el exalcalde y diputado federal Ricardo Sheffield. El martes estuvieron en el distrito VII muy cuidadosos en no hablar de más, para no meterse en broncas.



*ALISTAN GALLOS



Diego ya marcó quiénes son sus cartas para la Alcaldía de León, si es hombre para nada que está descartado en la reelección Héctor López o bien con el diputado local Éctor Jaime Ramírez, y si es mujer están más que puestas la diputada federal Alejandra Gutiérrez y la senadora Pilar Ortega.



*ÉCTOR CERCANO



El martes a Diego le hizo segunda Éctor Jaime, quien no se descarta para la Alcaldía si el PAN le asigna esa trinchera, pero su corazoncito del 2018 está en el Senado. También estuvieron la diputada federal Alejandra Reynoso y Olimpia Zapata, suplente de la legisladora Mayra Enríquez (qpde).

***ROMERO CON OPPENHEIMER



Aunque las encuestas de reconocimiento lo ponen muy lejos de Margarita Zavala, Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle, el senador por Guanajuato Juan Carlos Romero Hicks no quita el dedo del renglón en ser considerado como presidencial panista. Esta semana estuvo con el periodista Andrés Oppenheimer en Foro TV y aprovechó para tundir a Andrés Manuel López Obrador y a Donald Trump.



*DESCALIFICA A AMLO



De AMLO, quien hoy y mañana visita municipios de Guanajuato, dijo que es “una persona con problemas de integridad, propuestas del siglo pasado, demagógico”. Para luego agregar que por eso él se apunta al 2018, porque dice puede encabezar un gobierno humanista, incluyente y con innovación.



*PRESUME TRAYECTORIA



Oppenheimer le reconoció que tiene un currículum impresionante frente a sus adversarios internos panistas, pero no el reconocimiento de nombre, y el ex Gobernador atajó: “No tienen la trayectoria de nosotros, no tenemos un solo señalamiento de corrupción en nuestra historia. Necesitamos un Presidente de experiencia ejecutiva con resultados, visión de Estado para refundar la República...”.



*Y REMATA CON TRUMP



Respecto a la relación con Estados Unidos Romero Hicks propuso recuperar el concepto de comunidad de América del Norte trabajando con los congresos locales, gobernadores, senadores y en una alianza con la sociedad de Estados Unidos que no coincide con el “gobierno de un Presidente ignorante, dogmático, despótico, que atenta contra los mexicanos, lamentablemente el presidente Peña es débil”.







***VIERNES DEPORTIVO



El viernes pasado el personal de la Jurisdicción Sanitaria No. VIII de la Secretaría de Salud (que integra los municipios de San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Romita, Silao y Manuel Doblado) disfrutó de un torneo deportivo en Romita. Muy bien que hagan ejercicio, ¿pero un fin de semana no sería mejor y así aprovechan al 100% de lunes a viernes para cumplir con tanta carga laboral? ¿O no?