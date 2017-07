Soy Testigo, al trabajar en terapia con niños maltratados me doy cuenta que el daño y el abandono que viven los niños se da en cualquier extracto social. Este tipo de niños resulta ser muy interesantes para los vendedores de drogas al fin, son los niños más fáciles de convencer para que pertenezcan a la cadena de la distribución, son los niños que menos problemas podrán dar.

El municipio de León nos dice que debemos de prevenir a los infantes del riesgo de las adicciones. Esta realidad la estamos ignorando y pretendemos dar más apertura al consumo de drogas para que en poco tiempo León sea la ciudad donde se puede encontrar de todo para todos, ya sea embarazos prematuros, libertad sexual, casinos sin control, consumo legal de drogas.

La clave para la reducción en el consumo de drogas, yo no creo que sea con ningún programa preventivo, en charlas o pláticas o que no salgan a la calle como señala el Municipio.

En la administración anterior se acentuó la importancia deportiva de hecho nos dejaron algunas áreas deportivas. Pregunto, ¿actualmente se están explotando estos recintos? menciono las terapias de shock que consisten en detectar a los líderes de los jóvenes e integrarlos a los centros de drogadicción –sean estos jóvenes drogadictos o no- de tal manera que este joven pueda ver en estos centros de drogadicción las condiciones físicas, sentir lo que viven los jóvenes en el problema de la drogadicción y oír sus testimonios tanto personales como familiares, otro punto de este tipo de terapias de shock es la experiencia de convivir día a día con jóvenes que han caído en las adicciones.

Desde estos renglones pregunto al municipio ¿cómo pretende integrar a estos jovencitos a sus programas de dirección social y humana si son niños que casi nadie ha sido humano con ellos?, ¿cómo pretende el Municipio integrarlos a programas deportivos si previamente no nos damos cuenta que su estomaguito tiene hambre?, ¿Cómo pretendemos resultados si primero no nos comprometemos ante la indiferencia y la violencia que viven al interior de sus familias? Pienso que debemos conectarnos con la familia en caso de que no podamos trabajar con sus progenitores podemos recurrir a su red familiar.

Las asociaciones civiles, los albergues, pueden ser parte de la solución, ahí los pequeñuelos pueden estar cuidados y acompañados, aunque subrayo, tendría el Municipio que indagar detenidamente sobre cada uno de los albergues en nuestra ciudad porque menciono Soy testigo de la existencia de albergues y fundaciones fantasmas. Este punto es de gran importancia y responsabilidad para el DIF, aunque diga que no tiene presupuesto, su responsabilidad son los niños de nuestra ciudad.

Y hablando de la escolaridad, este puede ser otro punto de gran importancia para evitar el descontrol social, familiar y personal en el que están desarrollándose nuestros niños, mencionando nuevamente a la administración anterior nos dejó escuelas de vanguardia, escuelas de primer nivel, estas escuelas trabajan por el día y por la tarde y esto permite tener una gran capacidad de alumnos de las colonias más necesitadas de nuestra localidad.

Cierro estos renglones comentando:

Soy testigo de que las asociaciones civiles que trabajan con programas sociales, humanos, personales, familiares y sobre todo espiritual, pueden ser una parte de la solución. Estas asociaciones civiles deben de ser investigadas por profesionales en la causa y estas asociaciones pueden ser otra parte de la solución.

Soy testigo, los programas deportivos son otra parte de la solución

Soy testigo, que tenemos que trabajar conjuntamente padres de familia, red familiar, asociaciones civiles, albergues, municipio y DIF.

Psic. Maritza Nasser Diaz.

7 12 34 61

maritzanasser@hotmail.com