El Ferrari 'de oro' que causa polémica en la política mexicana

Surge un video en redes sociales, donde se observa a un hombre en un automóvil Ferrari, bañado en oro y comenzaron a señalar que era José Carlos Romero Durán, hijo del líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps.

En el material compartido en redes sociales, se observa que el supuesto hijo del líder petrolero aborda el lujoso automóvil, pero no lo hace como piloto, sino se sienta en el asiento de copiloto.

Grabado por otro hombre, presuntamente en Montecarlo, Mónaco, el supuesto hijo de Romero Deschamps sonríe y saluda a otras personas, mientras el conductor realiza un movimiento para que el vehículo sea convertible.

“Felicitaciones”, se escucha por parte de la persona que graba el video y ve cómo se marcha el excéntrico automóvil.

En 2013, el también senador dio a su hijo un automóvil Ferrari Enzo, con un valor que oscila entre los 36 millones de pesos, aproximadamente (2 millones de dólares).

De acuerdo con otros medios, el hombre captado no sería Juan Carlos Romero Durán, ya que en redes sociales se señaló que posiblemente sea Fábio Luís ‘Lulinha’, hijo del ex presidente de Brasil, Luis Carlos Lula Da Silva, éste último sentenciado a nueve años de cárcel por corrupción, pero no sería en Montecarlo.

Hubo otras personas que aseguraron que no era ni el hijo de Romero Deschamps, ni el hijo de Lula Da Silva, sino un hijo de un jeque árabe.