Lo que México no aceptará en renegociación de TLC

Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, aseguró que México no aceptará la aplicación de aranceles ni comercio administrado o cuotas de exportación en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

"No aceptaremos nada que implique comercio administrado o establecimiento de aranceles. Esta negociación tiene que tener la oportunidad de llevar a México y a la asociación estratégica comercial de América del Norte a tomar ventaja de la economía del siglo 21", dijo.

Luego de reunirse con la Junta de Coordinación Política del Senado, el funcionario acordó con los legisladores la instalación de un grupo de trabajo para dar seguimiento a las negociaciones con Estados Unidos y Canadá.

Guajardo se negó a revelar públicamente cuáles serán las prioridades de México en la renegociación del acuerdo comercial y justificó la decisión al asegurar que se trata de una posición estratégica.

"Presenté a los legisladores los objetivos a perseguir en materia de la estrategia energética, en materia de comercio electrónico, de los temas de propiedad intelectual, de la incorporación de los temas laborales y ambientales dentro del tratado", señaló.

"No esperarán que exprese públicamente mi estrategia, eso es lo que ocurre en la mesa de negociación y es lo que estaremos trabajando en la mesa de negociación. Se compartirá la información pública cuando los acuerdos se lleguen a tener. Las estrategias de negociación no se comparten", aseguró.

El Secretario fue cuestionado por el acuerdo aprobado ayer por la Comisión Permanente del Congreso para rechazar la pretensión de Estados Unidos de eliminar el Capítulo 19 del TLCAN, ya que eso permitiría que los diferendos sobre antidumping, la subvaluación y las salvaguardas sean resueltos de acuerdo con las leyes estadounidenses.

El funcionario sostuvo que el hecho de que el Presidente Enrique Peña Nieto no tenga asegurado el voto de la mayoría en el Senado para la ratificación de cualquier cambio, beneficia los términos del acuerdo.

Recordó que cuando se firmó el TLC, el Gobierno de entonces era respaldado por un Congreso en el que tenía mayorías, por lo que no tenía credibilidad en la mesa de negociación.<br /> <br /> "En este caso no es así, el Ejecutivo tiene la obligación de sacar una negociación positiva, ganar ganar para todos, de otra manera no tendría posibilidades de ser aprobada por el Senado, donde el Ejecutivo no tiene mayorías", refirió.

"Ese mensaje les tiene que llegar claro y ese tipo de definiciones que toma el Senado son claras sobre su visión y manda el mensaje a los negociadores que, desde el punto de vista del Senado, se debe atender el esquema de solución de controversias que permita resolver las controversias comerciales".

Condiciona cooperación

Guajardo aseguró que la instrucción presidencial es que los negociadores mexicanos busquen construir un acuerdo integral, en particular con Estados Unidos, donde México responda en función de los logros que consiga en materia comercial, de seguridad y acuerdos migratorios.

"En todos los frentes tenemos que llegar a acuerdos que funcionen para los dos países, no podemos aspirar a que si no nos tratan bien en materia comercial haya colaboración de México en materia de seguridad o en materia de acuerdos migratorios, esa es una negociación integral", aseveró.

Sobre la petición del Congreso en relación al Capítulo 19 refirió que la Secretaría toma en cuenta la recomendación.

"Como en todo proceso de negociación, cualquier opción alternativa en materia de controversias comerciales, que no necesariamente es el Capítulo 19, tendremos que regresar al Senado para que el Senado evalúe si el paquete complementario que lo acompaña es suficiente o podemos llegar un acuerdo de equilibrio", agregó.