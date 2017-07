Presume Quadri su 'delicioso' Alfa Romeo

Gabriel Quadri, ex candidato presidencial del Partido Nueva Alianza (Panal), publicó el martes pasado a través de la red social de Twitter una foto en la que se aprecian dos coches de la casa italiana Alfa Romeo. Debido a la exclusividad de sus autos deportivos, la empresa sólo cuenta con una decena de agencias distribuidoras en el país.



A la pregunta de uno de los usuarios sobre "cómo le habían salido [los Alfa Romeo]", el también ecologista respondió con la palabra "deliciosos".

Deliciosos... — Gabriel Quadri (@g_quadri) July 25, 2017





En entrevista telefónica, Quadri dijoque uno de los carros es suyo, pero prefirió no decir cuál.



"A mí me gustan mucho los coches Alfa Romeo, yo tengo uno y por casualidad quedó junto a otro y creo que es algo relativamente insólito", explicó.





Esta no es la primera vez que Quadri comparte su gusto por la marca de lujo, ya que en por lo menos dos ocasiones ha aceptado públicamente ser dueño de un Alfa Romeo Giulietta 2015. El 20 de mayo del año pasado, en medio de una discusión en redes sociales, el ex candidato aseguró que para hacerse del vehículo, él ha estudiado y trabajado toda su vida.



Se le preguntó si en la foto, su coche era el de la izquierda o el de la derecha: "No tengo por qué decir exactamente cuál es y cuáles son las placas", contestó. Actualmente, el precio de lista de un Giulietta asciende a los 607 mil 900 pesos, cantidad equivalente a 7 mil 595 salarios mínimos.