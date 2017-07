Persiste el peligro para la atención de la salud

¿Los republicanos en el Senado tratarán de destruir la atención de la salud bajo la cubierta de una crisis constitucional? Se trata de una pregunta grave, basada, en parte, en lo que sucedió en la Cámara de Representantes a principios de este año.



Como recordarán, allá en marzo, parecía que se habían terminado los intentos por revocar y remplazar a la Ley de atención asequible después de que la Oficina Congresal del Presupuesto dio a conocer una evaluación devastadora en la que concluye que la iniciativa de ley republicana en la Cámara de Representantes llevaría a tener a 23 millones más de estadounidenses sin seguro médico. De cara al intenso escrutinio mediático y a la efusión de la oposición popular, los dirigentes de la Cámara retiraron su iniciativa y parecía haber terminado el debate.



Sin embargo, la atención de los medios cambió a los tuits presidenciales y otros atropellos, y ya sin los reflectores encima, los dirigentes de la Cámara de Representantes intimidaron y sobornaron a suficientes legisladores que no colaboraban para, después de todo, aprobar por un estrecho margen la iniciativa de ley.



¿Podría suceder algo parecido en el Senado? Hace unos cuantos días, una versión igualmente terrible de la revocación y el remplazo –de la cual al OCP dice que provocaría que 22 millones más de personas se quedaran sin seguro– parecía acabada. Y es visible que la atención mediática se ha alejado del tema, centrándose en otros más jugosos, como la historia de Rusia con Trump.



Este cambio en el centro de atención es entendible. Después de todo, hay evidencia creciente de que miembros del círculo interno de Trump, de hecho, sí se coludieron con Rusia durante las elecciones; entre tanto, las declaraciones y los tuits de Trump indican firmemente que está dispuesto tanto a abusar de su poder de perdón, como de despedir a Robert Mueller, lo que provocaría una crisis constitucional, en lugar de permitir que prosiga la investigación del escándalo.



Sin embargo, si bien estos acontecimientos dominan las noticias, ni Mitch McConnell, ni la Casa Blanca han cedido en sus esfuerzos por privar a millones de la atención de la salud. De hecho, el sábado, el tuitero en jefe, durante una ceremonia militar para encargar un nuevo portaviones y rompiendo de nuevo las reglas del decoro establecidas hace mucho, apeló al público para que presione al Senado a fin de que apruebe la iniciativa de ley.



Esto tiene preocupadas a muchas personas que conozco porque podríamos ver la repetición de lo que sucedió en la primavera: con los reflectores de los medios brillando en otra parte, los sospechosos habituales podrían meter a presión una ley horrible. Y la Cámara de Representantes aprobaría rápidamente cualquier cosa que produzca el Senado. Así es que, de hecho, estamos en un momento de gran riesgo.



Una inquietud en particular es que es posible que la ronda más reciente de falsedades sobre la atención de la salud, combinada con la difamación contra la OCP, esté ganando impulso.



En este punto, la línea, más o menos oficial, del Partido Republicano, es que no es posible confiar en la Oficina del Presupuesto –a cuyo director, por cierto, escogieron los propios republicanos. (Este ataque provocó que se hiciera una carta abierta de protesta, firmada por cada uno de los ex directores de la OCP, republicanos y demócratas, por igual.) En particular, el argumento es que sus proyecciones de grandes pérdidas en la cobertura están disparatadas y que el grado en el que serían menos las personas con cobertura, se debería a su decisión voluntaria.



En realidad, esas proyecciones de la OCP sobre la pérdida de cobertura son totalmente razonables, dados los recortes drásticos a Medicaid que se plantean en la iniciativa de ley del Senado –26 por ciento para el 2026– y todavía mucho más para la siguiente década. Uno se tiene que preguntar por qué la senadora Shelley Moore Capito de Virginia Occidental siquiera pudiera considerar apoyar esta iniciativa cuando que 34 por ciento de su electorado que no es de ancianos tiene Medicaid. Lo mismo sucede con el senador Jeff Flake de Arizona, donde la cantidad correspondiente es 29 por ciento.



Y, sobre esas aseveraciones de que estaría bien que la gente opte por no seguir con la cobertura porque sería su propia decisión: es crucial darse cuenta de que con la iniciativa del Senado se degradaría la calidad de los seguros privados subsidiados, lo que llevaría a un incremento enorme en los deducibles.



Con la ley actual se aporta suficiente en subsidios como para que un individuo con un ingreso de 26,500 dólares pueda pagar un plan que cubra 70 por ciento de los gastos médicos, lo que, estima la OCP, implica un deducible de 800 dólares. Con la ley senatorial, se reduciría ese estándar de cobertura a 58 por ciento, por lo que se incrementaría el deducible implicado a 13,000 dólares, con lo cual el seguro sería, efectivamente, inútil. ¿Decidir no comprar ese seguro inútil sería, de verdad, “una opción”?



Por cierto, hay que recordar cuando los republicanos, como Paul Ryan, solían denunciar al Obamacare porque las políticas de los seguros que ofrecía tenían deducibles altos? Es pura hipocresía a todos los niveles.



En resumen, la iniciativa de ley del Senado es tan cruel y grotesca como dicen sus críticos. Sin embargo, necesitamos seguir recordándoles a los senadores titubeantes y a sus electores ese hecho, no sea que los vaya a tangar una ventisca de mentiras.



Yo no estoy diciendo que todos deberían ignorar la traición Trump Putin y todas sus ramificaciones: es evidente que lo que está en juego es el destino de nuestra democracia. Sin embargo, no debemos permitir que esa madre de todos los escándalos ocupe toda nuestra amplitud de banda mental: la atención de la salud para millones también está en la línea.



Y, mientras que el ciudadano común todavía no puede hacer mucho sobre la crisis constitucional que se avecina, sus llamadas, cartas y protestas todavía pueden marcar una diferencia en la atención de la salud. ¡No permitan que los malos en el Senado hagan cosas terribles porque no estaban poniendo atención!

