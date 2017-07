Reportan fuga de aguas negras; no la atienden

Habitantes de Purísima del Rincón se quejaron de que no ha sido atendida una fuga de aguas negras a un costado del Ecobulevar.

De acuerdo a las personas que viven en las cercanías del lugar, la pestilencia comenzó desde el pasado fin de semana.

Las personas que denunciaron lo que se presume es una fuga de aguas negras, señalaron que se reportó a las autoridades, sin embargo, dijeron que no se ha hecho nada al respecto.

El agua pestilente corre desde un costado de la barda perimetral de una empresa de aceites, y el líquido desemboca en una rejilla que se ubica sobre el Ecobulevar.

“El aroma no se tolera, y no es posible que no se haga nada al respecto, a pesar de que ya se denunció, no hay muchas casas por aquí, pero los que pasamos por ahí caminando sí nos damos cuenta de lo que pasa, además de que aquí está la parada del camión”, fue lo que mencionó uno de los ciudadanos que señalaron la fuga.

Estas personas mencionaron que fue desde el pasado sábado que se dieron cuenta de la fuga, ya que se observa la marca del agua y el aroma es evidente.

Aun cuando indicaron que se hizo el reporte al Sistema de Emergencias, señalaron que nadie a acudido para observar lo que sucede.

Por su parte, las autoridades de las áreas a las que compete determinar si existe el problema o no, señalaron no tener conocimiento de dicha fuga.

Razón por la que se presume que no ha sido atendido el reporte, aunque tampoco se estableció que se fuera a hacer algo al respecto.

Mientras tanto, las personas que viven en la cercanía de la empresa de aceites, de donde se presume que se deriva la mencionada fuga, señalan que es una molestia continuar con las actividades diarias debido al mal olor.

“Es imposible estar cerca de donde se ve que está corriendo el agua contaminada, yo creo que esto se debe atender, no solo por cómo huele, sino por la contaminación que es”, mencionó el señor José.

Quien dijo que esto puede ser un foco de infección, si es que las autoridades no investigan el contenido del agua que se está filtrando.

Por lo que solicitan a las autoridades competentes que se le de una solución a este problema ambiental, para evitar problemas de salud, ocasionados por agentes contaminantes.