Colegios revisarán obras en Industrial

Para garantizar que las obras que se realizan en la Ciudad Industrial estén en perfectas condiciones, los colegios de Arquitectos e Ingenieros Civiles supervisarán los trabajos.





Velia María Hontoria Álvarez, presidenta de la Asociación de Empresarios de la Ciudad Industrial, informó que el lunes tendrán una reunión con los representantes de ambos gremios para acordar las revisiones a las obras.





“Yo no soy experta, entonces les pedí el apoyo a los especialistas para que me ayuden a verificar que todo esté en orden, conforme a normativa, que las obras estén bien hechas y sean de calidad; que no haya ondulamientos ni irregularidades”, explicó la empresaria.





Las obras forman parte de un proyecto integral en la zona, que se realiza con más de 90 millones de pesos del fideicomiso de la Ciudad Industrial. Con este recurso se rehabilitan vialidades y se crean obras de infraestructura e iluminación. Además se impulsa socialmente a las colonias y comunidades del rededor y sus trabajadores.





En cuanto a la rehabilitación de vialidades, Hontoria informó que ya casi terminan, sólo están pendientes un aproximado de tres vialidades, en una de las cuales se construirá un colector pluvial.





Sobre el resto de la infraestructura, aún está pendiente la consutrucción de una ciclovía y la rehabilitación e instalación de iluminación en algunas zonas.





“Vamos en tiempo y forma, sólo tenemos dos días de retraso por cuestión de las lluvias, pero todo va caminando en orden y a tiempo”, explicó.





Cabe recordar que en la zona la Jumapa construirá otro tanque de tormentas para colectar el agua de las lluvias, pues éste es un punto donde con frecuencia hay inundaciones.