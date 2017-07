Es camino intransitable

Como cada año, circular por la prolongación Juan José Torres Landa, que va hasta la comunidad de El Becerro, se ha convertido en un problema para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones, pues se han formado grandes lagunas que la hacen casi intransitable.





Se trata de una vialidad que es de terracería, pero en la que con las lluvias se generan charcos de lodo, algunos tan grandes y profundos que provocan que los autos se queden atorados, que los motociclistas y ciclistas se mojen al pasar y que los peatones ni siquiera tengan un acceso sin que se ensucien de lodo los zapatos.





am recorrió ayer la vialidad a la que se accede por el Eje Manuel J. Clouthier, junto a la colonia Los Pinos. El primer tramo es de asfalto, pero igualmente tiene varios baches. Más adelante empieza la terracería, y desde ahí se genera la problemática.





El lodo es muy pegajoso y resbaloso para los peatones, por lo que corren el riesgo de caer.





“Ya estamos acostumbrados, pero no quiere decir que estemos a gusto; pasa uno agarrándose de las paredes, de los carros, de lo que se pueda para no resbalarse, porque no hay una pasada o una banqueta donde no haya lodo, todo está lleno”, dijo Amalia Guerrero, cuya casa está en esta vialidad.





Los autos más chicos circulan con mucha precaución para no caer en un bache y para no quedarse atascados, pero algunos no lo logran; tan sólo en el recorrido de ayer, am fue testigo de cómo un auto sedán pequeño y una camioneta repartidora de garrafones de agua, se quedaron atascados al mismo tiempo.





Los camiones más grandes pasan sin problema, pero según vecinos, son estos los que agravan la situación.





“Pasa mucho camión grande, de esos de carga, pipas, y esos hacen que se hunda la tierra y por eso quedan esas lagunotas, es donde se mete el agua de la lluvia”, explicó Ángel Huerta, trabajador de la zona.





En la vialidad también se observó que hay por lo menos tres salones de fiesta que, según vecinos de la zona, cada fin de semana atraen a decenas de autos que intensifican las deformidades de la vialidad.





Habitantes y trabajadores de la zona urgieron al gobierno municipal a pavimentar la calle, o por lo menos darles una solución provisional para evitar más percances y darles un acceso digno a los peatones.