Kim Kardashian será madre por tercera vez

El deseo de la socialité de tener una familia grande se cumple y ahora tendrá su tercer hijo.

Según US Weekly, la esposa de Kanye West será madre por tercera ocasión y el bebé nacería en enero de 2018.

Kardashian de 36 años y su esposo, han alquilado un vientre para poder tener a su nuevo hijo, reveló una fuente a la revista.

De acuerdo con TMZ, la pareja pagaría 4 mil 500 dólares al mes y en total darían 45 mil en 10 meses, más otros 5 mil, si la madre tiene gemelos. Detallan que Kardashian y West han dado un depósito a una agencia más de 68 mil dólares.

Agregaron que hay requisitos para la mujer que llevará al nuevo hijo de Kim Kardashian y entre estos están el no fumar, no utilizar drogas, no tomar bebidas alcohólicas, no estar en saunas o ingerir comida exótica.

Actualmente Kim Kardashian y Kanye West tienen dos hijos, North y Saint.

