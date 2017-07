Casi 10 mdp costó pavimentar calle La Palma

El municipio destinó 9.7 millones de pesos para la pavimentación de la calle La Palma, la cual beneficia a familias que viven en las inmediaciones del Panteón de Santa Paula.

Esta vialidad de dos carriles y siete metros de ancho conecta a los barrios del Nejayote y la Guitarra con la colonia Pueblito de Rocha, en atención a una vieja problemática que no se atendió durante dos décadas.

“Hace años se hacía mucho lodo y los niños sufrían el riesgo de tener un accidente”, manifestó María Isabel García Montes, vecina de la Transversal del Nejayote.

La obra vial se realizó sobre un antiguo tramo ferroviario que anteriormente representaba un obstáculo para transitar con seguridad.

“Antes caminábamos entre pura tierra y la vía ni nos dejaba pasar en carro”, expresó Evangelina Montiel Rocha, oriunda de la comunidad Mesacuata.

Por conducto de la Dirección de Obra Pública, el Gobierno Municipal de Guanajuato obtuvo recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) y emprendió esta pavimentación de trascendencia histórica, con banquetas, guarniciones, luminarias, ductos subterráneos, señalamientos y el reforzamiento del puente sobre el que pasaba el ferrocarril.

“Mejoró mucho la zona con la pavimentación y el alumbrado, ya nos hacía mucha falta. A diario, camino por aquí y siempre me enlodaba o me bañaba en polvo, pero sé que eso ya no va a pasar”, celebró Dora López Andrés.