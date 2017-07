Se manifiestan transportistas en Riama

Porque no les han pagado 14 millones de pesos, camioneros materialistas bloquearon la entrada de trabajadores petroleros en la puerta 4.



Alrededor de las 06: 45 de la mañana unos 30 camiones de carga subcontratados por la empresa Constructora Diamante S.A. de C.V. arribaron a las instalaciones de la subsidiaria Petróleos Mexicanos, justo a la entrada de la puerta 4 de la Refinería Ingeniero Antonio Manuel Amor (RIAMA), para manifestar y exigir un pago por 14 millones de pesos del concepto generado de la movilización de escombros que la “paraestatal” desecha cotidianamente.



El bloqueo terminó al filo de las 3 de la tarde, cuando las partes llegaron a un acuerdo.



Por la mañana, los transportistas bloquearon la circulación de vehículos frente a la puerta cuatro de la RIAMA para presionar a las autoridades de Petróleos Mexicanos y que la empresa productiva pague el dinero que debe a la empresa Diamante la contratista les liquide el adeudo.



El Secretario General de la CROC, Pedro Chino demandó el pago para sus trabajadores, pues ellos a su vez son el sustento de unas 300 familias, y hay veces que ni para comer han tenido.



Martín, obrero y chofer de un camión monta carga, relata qué ha pedido préstamos en cajas de ahorro, vendido pertenencias muy personales para “mantener” dentro de lo posible a su esposa e hijos.



Minutos después de las dos de la tarde personal de seguridad vial se presentaron con integrantes de CROC para hacerles saber qué el secretario del Ayuntamiento, José Miguel Fuentes estaba abierto al diálogo para recibirlos en presidencia municipal en representación del alcalde, Antonio Arredondo, aunque la voluntad de la autoridad local, no tuvo éxito



Por su parte, trabajadores de Petróleos Mexicanos que laboran en el turno matutino y vespertino recibieron la orden de entrar o salir ya sea su caso por la puerta 1, ubicada en la calle Poza Rica esquina Tierra Blanca para resguardarlos por si se presentaba algún enfrentamiento y generar más caos vial.



Minutos antes de las 3 de la atrde, se escucharon palabras como “Vamos a seguir trabajando porque nosotros no tenemos por qué financiarle al Gobierno” dijo el líder de trabajadores de la construcción y transportes, Pedro Chino al declarar por terminada la manifestación, argumentando que será la próxima semana cuando se les haga el pago directo de los 14 millones de pesos.



Fue hasta esa hora cuando se retiraron los trabajadores del lugar, ya que “altos mandos de PEMEX” se encontraban de vacaciones y no podían atenderlos personalmente. Mientras los trabajadores de la construcción perdían un día de trabajo ingreso significativo para sus familias.

Provoca caos vial

Bloqueo de transportistas frente a la puerta 4 de RIAMA, generó un caos en la ciudad por embotellamientos de coches.



Desde la calle Carranza, unos elementos de seguridad vial, cerraron el paso de vehículos por la Avenida Faja de Oro, y lo mismo sucedió en la calle Torneros con Faja de Oro y Héroes de Cananea e Hidalgo.



La afectación por la mañana, fue de al menos unos 2 mil trabajadores de RIAMA que entraban a trabajar a las 7 de la mañana así como de trabajadores de compañías contratistas, vehículos de transporte suburbano y urbano y otros automovilistas así como de pipas que querían cargar combustibles en la refinería.



Debido a que en el sector centro se desarrollan las obras de drenaje en las calles Zaragoza y Avenida del Trabajo así como otras obras en el sector centro, los automovilistas buscaron vías alternas, pero alrededor de las 11:50 horas, el convoy del tren se detuvo desde la calle Héroes de Cananea en sentido de poniente a oriente.



Los conductores se subieron a la banqueta de la calle Insurgentes para buscar alguna salida hacia la calle Hidalgo y seguir su camino hacia la salida a Celaya. También afectaron a los usuarios de transporte público .