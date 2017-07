Alertan por falsas becas

Son falsos los ofrecimientos de becas y apoyos educativos para los trabajadores del Estado de Guanajuato, por parte del Municipio y la Secretaría de Educación Pública (SEP), que circulan en redes sociales, advirtió el Gobierno de León y la Dirección de Educación, a través de un comunicado.



Indicaron que el anuncio que se propaga tiene logos que no corresponden a la imagen institucional de esta administración y advierten a la población a no caer en la trampa.



“El único programa de becas que tiene el Municipio a través de la Dirección General de Educación es el de Becas León, cuya convocatoria terminó el 7 de abril del presente año.



“Actualmente, el proceso se encuentra en la fase final, recibiendo la documentación de los alumnos que resultaron beneficiados y quienes recibirán su apoyo monetario iniciando el ciclo escolar a través de una tarjeta bancaria”, precisan.



Además, recordaron que el proceso de Becas León inició desde marzo de 2017, con una convocatoria que contemplaba fechas específicas para cada nivel educativo: la de primaria fue del 21 al 24 de marzo, la de secundaria del 27 al 30 de marzo, para preparatoria del 3 al 5 de abril y la universidad del 6 al 7 de abril.



“Toda la documentación se revisó de manera presencial en nuestras instalaciones ubicadas en Mariano Escobedo 4502. No se están recibiendo nuevas solicitudes, la próxima convocatoria será hasta el siguiente año, por lo que se invita a la ciudadanía que no se deje engañar y no proporcione datos personales”, concluyen.

