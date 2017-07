Cierran oficinas de Registro Civil

Las 10 oficinas del Registro Civil de León no están abiertas por temporada vacacional, por lo que si alguna persona necesita actas de nacimiento o de defunción urgentes, tiene que esperarse hasta el 31 de julio.



En las oficinas del Registro Civil, personal colocó cartulinas para avisar de la temporada vacacional que tomaron los trabajadores.



Sin previo aviso, las puertas se cerraron desde el 17 de julio y se abrirán el 31 del mismo mes.



En años anteriores, las oficinas de la colonia Españita quedaban abiertas para casos urgentes por temas escolares o de viajes, pero este año no fue así.



Leoneses, al no saber que las oficinas estaban cerradas, llegaron a las ubicadas en la calle Juárez, en la Zona Centro.



Sin embargo, algunos de ellos se mostraron molestos, ya que no era la primera oficina que visitaban con la esperanza de poder hacer sus trámites.



Vía telefónica, am intentó buscar alguna oficina abierta, pero sólo en el número de la que está ubicada en la colonia Industrial Delta contestaron y aseguraron que el Registro Civil no estaba trabajando.



Personal de seguridad del Registro Civil ubicado en la calle Juárez sólo abría la puerta para que algunas personas que laboran ahí pasaran, pero la única información que se podía obtener era por medio del letrero colocado en la entrada.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx