*** JOYAS, UNA BUENA



Qué bueno por los miles de habitantes de Las Joyas que por fin se les amplió su caótico acceso vial, el bulevar Aristóteles, inaugurado ayer por el alcalde Héctor López y el gobernador Miguel Márquez.



*** HOSPITAL, LEEENTO



Pero las autoridades tienen muchos pendientes. Uno es el hospital comunitario cuya obra fue abandonada en septiembre 2016 y apenas este mes se retomó con la promesa de acabarlo en febrero.



*** TRANSPORTE Y PARQUE



Les urge conectividad en más vialidades, mejor servicio de transporte público y concretar el parque del Bosque La Olla que se impuso como una medida de compensación por el impacto de las obras del SIT.

***COMITÉS DE COLONOS



Interesante resulta la iniciativa de un nuevo Reglamento de Comité de Colonos que presentaron ayer para su estudio los regidores del PAN, Ana María Esquivel y José Luis Manrique. No es una reforma cualquiera, pues implica una aceptación del partido en el poder de que la participación ciudadana en los temas públicos, por más que se cacarea en el discurso político, en la realidad es muy pobre y simulada.



*LA SIMULACIÓN



El primer problema es que hay más de mil colonias, pero sólo en 530 se cuenta con comités de colonos; luego, la recurrente queja de que quienes lo integran no representan a la colonia, sino son los cercanos a los funcionarios y/o al partido; y, ya que están en funciones, se presenta el problema de que su trabajo es muy limitado y el resto de los colonos prácticamente desconoce lo que hacen sus “representantes”.



*PARTICIPACIÓN EN SERIO



Eso, hay que aclararlo, con varias excepciones de verdaderos liderazgos que de manera desinteresada están permanentemente tocando las puertas de la autoridad, muchas veces no escuchados, para solicitar mejoras a sus colonias. Pero es evidente que es necesario transformar los procesos de participación. Eso obligará a los colonos a ser más participativos y a la autoridad municipal a organizarlos en serio.



*A CAPACITARLOS



Lo primero es que Daniel Campos y su equipo en la Dirección General de Desarrollo Social y Humano tendrán que tener una participación más activa, generando capacitaciones permanentes y medios de apoyo y vinculación para que los comités de colonos conozcan plenamente sus funciones y que las cumplan.



*LUPA PARA DANIEL



Ana y José Luis, de los contados militantes panistas en el Ayuntamiento, con su propuesta al mismo tiempo “meten en cintura” a su compañero de partido, Campos Lango, permanentemente cuestionado por la oposición, precisamente por considerar que convierte la política social en una arma electoral. Transparentar la relación con los comités de colonos le quitaría presión a Daniel y al PAN para 2018.



*IEEG PARA ELEGIR



Una de las propuesta es pedir la colaboración del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) que comanda Mauricio Guzmán para organizar las elecciones de los comités de colonos. Eso obligará a ampliar la promoción de las convocatorias, involucrar a más personas y transparentar el proceso.



*ASAMBLEAS BIMESTRALES



Otra novedad importante es que incluye la obligatoriedad de que las Asambleas generales se celebren al menos bimestralmente. Actualmente no hay una periodicidad mínima para sesionar. Con eso se pretende que los colonos estén informados de lo que hace su comité y se fomente la participación.



*APROBACIÓN PRONTA



La propuesta no debe tener problema en aprobarse pronto, pues ya fue trabajada en coordinación con las dependencias municipales y el alcalde Héctor López coincidió ayer en sesión de Ayuntamiento sobre su conveniencia. Para dictaminarla se turnó a comisiones unidas de Gobierno y de Desarrollo Social, la primera encabezada por el síndico Luis Ernesto Ayala y la segunda por la regidora Ana Esquivel.

***DIEGO EN LAS JOYAS



No lo traía en el guión, pero el gobernador Márquez aprovechó el evento de la inauguración de la ampliación del bulevar Aristóteles, en Las Joyas, para poner al “delfín” Diego Sinhué Rodríguez en la palestra. Con el pretexto de que los colonos pedían balones para hacer deporte, en su mensaje Miguel preguntó ¿dónde está Diego?, él apareció, y le encargó que les hiciera llegar el material. Qué tal...



*ATIENDE A COLONOS



El Secretario de Desarrollo Social y Humano no perdió tiempo escuchando discursos y mientras el secretario de Obra, Arturo Durán; el alcalde Héctor López; y el gobernador Márquez hablaban, aprovechó para atender directamente las peticiones que le hacían habitantes del polígono de marginación, uno de los que son atendidos con inversión de la estrategia de “Impulso Social”.

***KARINA PROPONE



La diputada federal salmantina, Karina Padilla Ávila, con el respaldo del PAN, propuso un punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal a concretar acciones para el reconocimiento de condiciones dignas y derechos laborales a favor de las trabajadoras y los trabajadores domésticos.



*TRABAJO DOMÉSTICO



El exhorto está dirigido a la Secretaría del Trabajo y a la de Relaciones Exteriores a colaborar en definir la pertinencia de adherirse al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajadoras y trabajadores domésticos que se aprobó desde julio 2001 pero México no lo ratificó. Aunque al final es el Senado el facultado para la celebración de convenios y tratados internacionales.



*SECTOR VULNERABLE



La legisladora federal manifestó su preocupación porque, según datos del INEGI, hay 2.3 millones de personas en México dedicadas al servicio doméstico remunerado pero carecen de seguridad social.

***ESTRUCTURA TRICOLOR



Mañana en el PRI leonés toman protesta las mesas directivas de dos organizaciones afines al partido. El Foro Municipal de Profesionales y Técnicos de León, que encabezará Mario Ramírez, y otra es el Instituto Nacional de Contadores Públicos al Servicio del Estado (Incopse) con Samuel Omar Fonseca.