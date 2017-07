Advierte Márquez a funcionarios

El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, advirtió que los funcionarios públicos que aspiren a un cargo de elección popular en el 2018 deben de dejar su puesto antes del 7 de septiembre.



Ante los nuevos lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE), cualquier funcionario activo debe dejar el cargo antes de esa fecha, situación que no afectará en el trabajo del gobierno, al menos en Guanajuato.



“Primero, una vez que tome la decisión de alguien del gabinete, se respetará y se tendrá que ir de gobierno, en su momento poner el relevo, no tengo ningún problema, hasta ahorita mencionan a varios en medios, al final del día, la decisión la tendrán que tomar ellos”, señaló el Gobernador.



Mostró todo el apoyo a quienes tengan otras aspiraciones ya sea con el PAN o con cualquier otro partido, siempre y cuando sea apegado a la norma y en las fechas correspondientes.



“Y si alguien toma la decisión de competir en una elección interna, con todo gusto lo puede tomar; el que quiera, el que decida y quiera, lo tiene que hacer respetando la normatividad, yo tengo que respetar la ley”, mencionó.



Aunque esas aspiraciones puedan traducirse en bajas en su equipo de Gobierno, aseguró que éste ya está consolidado tras cinco años de trabajo y no cree que afecten las acciones en favor de la ciudadanía.

