Comete el Gobierno grave error: Medina

Es un grave error que desde el Gobierno del Estado se haga campaña para dejar a un sucesor, consideró Carlos Medina Plascencia.

El ex alcalde, exgobernador y hoy síndico del Ayuntamiento además consideró que las encuestas con las que se promueve la imagen de Diego Rodríguez Vallejo no ayudan a la democracia.

“Esto es muy lamentable que esté sucediendo porque está incrementando el hartazgo y el fastidio de la sociedad, y eso en nada nos ayuda para la convivencia y para la democracia que tiene que cambiar en este momento que es un cambio de época”, aseguró.

“Me parece muy lamentable que esté sucediendo este tipo de cosas. Pareciera que en Guanajuato no tenemos en claro la lectura en términos de saber qué está pasando con la sociedad y con la democracia… elecciones no es democracia”.

Carlos Medina aseguró que es un grave error la encuesta aplicada en Celaya con miras a posicionar a Rodríguez Vallejo en los electores.

“Es un grave error que esté sucediendo eso desde el Gobierno del Estado. Pareciera que ya no hay límites en cuanto a llevar a cabo elecciones para dejar a un sucesor en estos términos”.

Destacó que la situación que se vive en México es muy complicada y “no pueden apostar a que cualquier persona pueda ser electo por la sociedad, aunque tenga un alto porcentaje de respaldo del Partido Acción Nacional y en ese sentido debe de analizarse de otra forma, y me da gusto que lo vea de otra forma Humberto Andrade el jefe estatal”.

El síndico señaló que primero debe haber una propuesta y luego elegir al candidato; primero el programa de Gobierno y después el candidato.

Señaló que algo sucede con la democracia a causa de la aparición de candidatos demagogos, populistas, caudillistas y mesiánicos.

Carlos Medina señaló que ante la campaña adelantada debe haber una reacción en otro tenor de quienes llevan a cabo estas acciones, y recomendó al PAN nacional poner orden.

“Seguramente el partido (PAN) y seguramente más en el ámbito nacional tendrán que poner orden estos aspectos, porque ya nos ha pasado que por no parar a tiempo algunas acciones que no son las adecuadas y que no son correctas y que no van con el ADN de Acción Nacional”.

Sobre si Diego Rodríguez debe renunciar a su cargo, como lo han demandado otros partidos políticos, Medina Plascencia prefirió no opinar.

“Yo no voy a comentar eso... yo no voy a juzgar, lo que ha de proceder que proceda”.

Recomienda investigación

Diego Sinhué Rodríguez Vallejo debe considerar la renuncia, señaló el diputado federal panista Ricardo Sheffield.

“Lo importante es que se haga la revisión”, dijo el exalcalde, y aunque descartó que su separación de la dirección de Desarrollo Social sea inmediata “desde el punto de vista del código del partido yo creo que es algo que sí debiera de reflexionar, pero desde lo legal las instancias correspondientes deben investigar hasta aclarar cualquier duda”, aseguró.

“En base a lo que se manifestó en am hay elementos suficientes como para iniciar una investigación y aclararse a fondo. Si estamos hablando de la posible desviación de recurso público se tiene que revisar formalmente de parte de la autoridad, que no quede duda de si se ha usado o no el recurso público”.

Por otro lado el regidor José Luis Manrique consideró que la precampaña operada por el Gobierno Estatal, es “lamentable y vergonzosa”.

Resaltó que el Partido Acción Nacional históricamente se había opuesto a este tipo de acciones y al programa Impulso Social “el día de hoy lo están usando como plataformas electorales personales”.

“Lo que interpreto es un posible desvío de recursos o mal uso de los mismos. Pido puntualmente que se investigue y se deslinde responsabilidades a los implicados”, dijo.

Manrique hizo énfasis en que este caso opaca la trayectoria de los gobiernos estatales que han emanado del PAN, Y ahí radica la importancia de que también en lo interno sea investigado por el partido.

Exigen renuncia de Diego

Gustavo Guraieb, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCL), pidió la renuncia de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato.

“Desde la sociedad, no podemos permitir que el Gobierno promueva de manera ventajosa a sus candidatos, y menos con recursos de todos los guanajuatenses. Pedimos a las autoridades en la materia, investiguen a fondo el caso y actúen de manera firme, y pedimos también al Gobernador ponga a su gente en orden.

“Me parece que es tiempo de que Diego Sinhue, quien tiene varios meses en campaña, de diferentes formas, renuncie ya a la Secretaria y dé paso a otro funcionario que sí pueda atender cabalmente uno de los principales problemas de la entidad: la pobreza, que además representa el factor impulsor más relevante de la inseguridad y violencia que todos estamos padeciendo”, declaró el empresario.

Otros líderes empresariales compartieron posturas similares.

“No podemos permitir, como sociedad, que un precandidato use recursos públicos para promocionarse... Diego no debería usar su tiempo y recursos públicos en promoverse. Usar los recursos públicos en promoverse no es correcto ni ético, y menos en una Secretaría en la cual se da apoyo a la gente”, expresó Jorge Ramírez, presidente de la Coparmex.

Eduardo Bujaidar, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León, comentó la facilidad con que los propósitos de los programas sociales suelen desviarse en beneficio de quien los promueve.

“Que se revise, y si se está incurriendo en una falta que se corrija inmediatamente, y pues hacer un llamado a que no se siga dando, que las autoridades competentes tomen las acciones que se deben de tomar”, aseguró.

Guadalupe Arrieta, gerente general de la Canirac, consideró que esta situación es “algo que forzosamente se revisará”.