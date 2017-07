Exigen aclarar abusos en 'Ciudad de los Niños'

Diputados locales aseguraron que enviarán un exhorto al Poder Ejecutivo para que resuelva y dé claridad al caso del albergue La Ciudad de los Niños de Salamanca, por la denuncia de presuntos abusos físicos, sexuales y sicológicos.



Criticaron la falta de acciones para aclararlo, y consideraron pertinente que la PGR atraiga el caso.



Beatriz Manrique Guevara, del PVEM, aseguró que trabajan para aclarar las presuntas irregularidades cometidas por funcionarios estatales en este caso y presentar de manera oficial un llamamiento al Gobierno del Estado.



La legisladora acusó predisposición del Estado para no juzgar al sacerdote.



“Eso involucra directamente a las autoridades estatales, y que desde el Legislativo lo que nosotros podemos hacer es seguir exhortando, seguir exigiendo que se haga una intervención más definida y más enérgica, sabemos que el DIF intervino ya el albergue, pero por supuesto que lo que se busca es que se impongan sanciones y lo que se busca es que se haga justicia, por una violación que es reiterada y denuncias que no son de ayer ni de antier, tienen años”, dijo.



La diputada panista Libia Dennise García coincidió en la necesidad de que se aclare el asunto y de ser necesario autoridades federales atraigan la investigación del caso.



“A mí me parece que se tiene que llegar hasta el fondo en esta investigación porque estamos hablando de derechos fundamentales de menores y eso me parece que tiene toda la relevancia y debe ser prioritario para el Estado, yo hago un llamado a que se llegue hasta las últimas consecuencias, que intervenga la Procuraduría, la PGR si es necesario... y si se comprueban estos abusos por supuesto que se sancione”, concluyó.



Pide PRD cárcel para sacerdote

El diputado perredista Isidoro Bazaldúa pidió que se encarcele al sacerdote Pedro Gutiérrez por las sospechas de presuntos abusos en contra de menores internados en el albergue que él dirigía.



“Nosotros pedimos la cárcel para el sacerdote y para los cómplices no solo en Salamanca, en San Luis de la Paz también hay dos niños desaparecidos que no han podido ser localizados. Cárcel para todos los involucrados, al sacerdote que registró 134 niños con sus apellidos, las adopciones a extranjeros, incluso a un político importante”, dijo.



El legislador pidió al Gobernador que exija a la Procuraduría de Justicia una investigación a fondo.



“Según primeras indagaciones puede estar involucrada hasta la clase política, Gobierno Estatal, Federal, el clero; es algo maquiavélico, terrible, inconcebible, doloroso... si estos personajes son responsables que se castigue y si no que demuestren su inocencia, no puede quedar impune”.