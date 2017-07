Revelan cómo fue que PGR compró software de espionaje

El supuesto dueño de Grupo Tech Bull SA de CV, la empresa que vendió el sofisticado software espía israelí "NSO Pegasus" en 32 millones de dólares a la Procuraduría General de la República (PGR), vive en un asentamiento irregular en una zona de barrancas de la Ciudad de México.



Al otro lado de esa cañada, en una habitación del pueblo de Santa Lucía, vivía el apoderado legal de la misma empresa y quien firmó el contrato con Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, revela una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).



Grupo Tech Bull fue creado el 10 de octubre de 2013, con un capital de 50 mil pesos, y vendió el programa espía el 29 de octubre de 2014, sin tener antecedentes de negocios ni experiencia en seguridad nacional.



Carlos Cayetano Miguel, quien aparece en actas como dueño y administrador único al momento de la venta, dijo que no supo de la transacción y que no recibió ni un peso de ganancia.



El otro socio, que al igual que Cayetano aportó 25 mil pesos al capital de la empresa, es Jorge de Jesús Sánchez, un joven de 29 años técnico en informática y egresado del Conalep, sobre quien no existen antecedentes empresariales en registros públicos.



El contrato lo firmó Zerón de Lucio, por la PGR, y Luis Armando Pérez, por Tech Bull como su representante legal, designado por Carlos Cayetano, 13 días antes de la firma.



La empresa, de acuerdo con correos electrónicos filtrados por Wikileaks, está vinculada a Balam Seguridad Privada, a la cual se sumó Rodrigo Ruiz de Teresa —sobrino del coordinador de Puertos y Marina Mercante de la SCT, Guillermo Ruiz de Teresa —como socio en enero de 2013. Ambas obtuvieron contratos en los gobiernos federal y estatal.



Para el reportaje —elaborado por los periodistas Raúl Olmos, Valeria Durán y Daniel Lizárraga— se pidió una postura de la PGR y de Tomás Zerón, pero no la hubo.







La trama del espionaje







- 19 de junio 2017. El diario "The New York Times" publica un reportaje donde revela que periodistas y activistas fueron espiados y se usó el "malware Pegasus".



- 10 de octubre de 2013. Nace Grupo Tech Bull y el 29 de octubre de 2014 vende NSO Pegasus a la PGR en 32 millones de dólares.



El dueño, según las actas constitutivas, así como el apoderado legal tienen domicilios en asentamientos irregulares en la CDMX.

