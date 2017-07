Dejan a un lado cuerpos 'perfectos'

Este año las colecciones, pasarelas y modelos en Colombia Moda 2017 dejaron de ser exclusivas para mujeres de cuerpos perfectos.



La semana de la moda en Medellín fue el marco para romper con las reglas en el diseño, presentando moda para mujeres Curvy, cuerpos reales y generando conciencia sobre la importancia de prevenir el cáncer.



Aceptar tu cuerpo, no tener miedo de ser diferente, fueron los mensajes que los diseñadores quisieron impregnar en sus conceptos de marca, Arkitect, Leonisa y Elena Plus Clothing, se pusieron de “moda” con temas para mujeres reales.



Abriendo brecha

“Está bien ser talla grande, es hora de la inclusión, todas las mujeres somos reales”, fue el mensaje de Mariana Jiménez Pacífico, quien se convirtió en la primera top model de talla grande en su país.



Desde hace 11 años, la joven colombiana representa el sector Curvy en pasarelas europeas.



Mariana reconoció que en Colombia se maneja una estética violenta (por la exigencia de la delgadez), y su objetivo al participar en esta feria es precisamente cambiar esa percepción en la industria de la moda.



“Queremos que los estereotipos se rompan”, dijo, reconociendo que ella no sabía que era una modelo de talla grande, hasta que un fotógrafo la descubrió en Islandia hace ya una década.



Durante su infancia fue víctima de bullying en su escuela debido a su sobrepeso, y posteriormente padeció un desorden alimenticio, resultando afectada sicológica y emocionalmente.



“Luché mucho, me tomó 19 años aceptar mi cuerpo pero hoy en día soy una mujer segura de mí misma”, expresó.



El mensaje es claro para Mariana, “debes aceptar tu cuerpo y celebrarte ante el mundo, promover el amor propio”.



La modelo resume así su ideología “Qué tiene de malo que una mujer de talla grande se acepte como es, todos tenemos derecho a ser felices y tener un lugar en el ‘fashion’”.



En Colombia ya se está tomando esta iniciativa pero el impacto de esta inclusión será mayor hasta que un diseñador consagrado lo integre en sus modelos.



Tallas extra

Natalia Franco, diseñadora de Elena Plus Clothing, presentó en esta pasarela una colección completamente dedicada al mercado Curvy.



Las playeras incluidas en su colección promueven un mensaje de aceptación física, ‘Bella en cualquier talla’, ‘Somos hermosas’, forman parte de las frases impresas en sus prendas.



La diseñadora explicó que sus primeros diseños estaban enfocados a mujeres maduras y esta es la primera colección enfocada especialmente en las mujeres Curvy jóvenes.



En los diseños quiso imprimir la rebeldía de la moda, reconociendo que este mercado no encuentra piezas básicas como unos jeans.



“Queremos dar un mensaje importante, me parece un mercado interesante y abandonado”, reconoció Natalia.



Cuando se reunió con las modelos, la diseñadora descubrió a través de charlas con las modelos Curvy, sus necesidades y frustraciones al momento de comprar una pieza. “Lo importante es que ellas se sientan bien, empoderadas y libres”.



Para la joven creativa, esta es la primera colección con este tema; en el camino al desarrollo de la colección, la diseñadora descubrió que la falta de confianza es un problema común, por ello decidió ofrecer prendas modernas, ya que este mercado, dijo, se ve obligado a usar ropa de señora porque es lo único que les queda.

Generando conciencia

Otra de las marcas que presentó su nueva colección en pasarela fue Arkitec, cuyo eje fue enviar un mensaje de concientización sobre lo importante que es la prevención del cáncer de mama.



Los diseñadores María Luisa Ortiz y Diego Guarnizo, presentaron en su colección un tema de empatía abriendo la pasarela con una modelo sobreviviente al cáncer.



Con este mensaje mostraron su apoyo hacia las mujeres que padecen este mal, mezclando la moda con temas de salud.



Al cierre de la pasarela la alfombra central se convirtió en una fiesta, donde mujeres sobrevivientes a este mal, mostraron su apoyo a esta causa.

Mujeres reales

La marca de ropa interior Leonisa, incluyó en su pasarela mujeres de cuerpos reales, alejados de la perfección, quienes desfilaron con seguridad mostrando que son bellas sin importar si rebasan los lineamientos de la moda.



Tradicionalmente, esta marca de lencería presentaba modelos con altos estándares de exigencia, pero ahora decidió romper sus propias reglas para presentar la belleza de las mujeres reales.