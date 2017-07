Si no fue para operar la precampaña de Diego Sinhue, el gobierno estatal deberá explicar a la ciudadanía con qué objetivo realiza la “intervención” sobre el programa Impulso Social y qué alcances pretenden, consideró la presidenta de la Asociación de la Ciudad Industrial, Velia Hontoria Álvarez.





“Yo nada más pregunto: ¿qué beneficio va a traer esto a la ciudadanía? ¿Qué pretenden con estas encuestas? Porque está muy bien que quieran medir los alcances de un programa, pero todo se debe hacer de manera transparente. No hagas cosas buenas que parezcan malas”, expresó.





Esto luego de que am publicara que el Gobierno del Estado usa recursos y funcionarios públicos para posicionar la imagen del secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, aspirante a la candidatura del PAN a la gubernatura.





La empresaria indicó que la explicación es necesaria para evitar que estas acciones se interpreten con un tinte equivocado, pues dijo estar segura de que la intención no es promocionar a Diego Sinhue



“Estoy segura de que Diego y su equipo lo van a aclarar, porque siempre se han conducido con rectitud y esto no puede ni debe estar pasando. Todo se debe hacer con apego a la legalidad y no dar pie a que pensemos mal de las acciones que se realizan”, explicó.





Agregó que los recursos públicos deben usarse para beneficio de la ciudadanía y es importante que se aclare.