Pide oposición salida de César Vázquez, secretario de Seguridad

Regidores priístas de Celaya exigieron la renuncia del secretario de Seguridad Ciudadana, César Vázquez Rivera.

Luego del asesinato de tres hombres al interior del estacionamiento de la plaza Galerías Celaya, los ediles criticaron que el funcionario no ha cumplido las expectativas de los ciudadanos.

"No recuerdo hechos de violencia donde la delincuencia haya tomado las calles y los espacios públicos, de esta manera tan permisiva de parte de la autoridad municipal para poder delinquir de esta manera", expresó la regidora Montserrat Vázquez Acevedo.

"Hoy, como madre de familia, como priísta, y como celayense, exijo la renuncia del Secretario de Seguridad ante la ineficiente y demostrada incompetencia para brindar a los celayenses la tranquilidad de ocupar los espacios públicos a la luz del día".

La tricolor acusó que la administración municipal y la fracción panista del Ayuntamiento no han sumado voluntades en cuanto la estrategia de seguridad.

"No hemos sido solamente críticos, hemos dicho cuáles son las estrategias que pueden implementarse", comentó.

El también priísta Jorge Montes González, afirmó que si el Secretario Vázquez no puede controlar el problema, que renuncie.

"Hoy regresan las balaceras a Celaya ya con muertos, y es una muestra clara de que los delincuentes le tienen tomada la medida a la seguridad pública.

"La delincuencia está azotando a la ciudad, no vemos la disminución en los índices delictivos a pesar de que ellos digan que hay disminución, la gente no lo ve así, si no pueden que renuncien", dijo.

La tranquilidad de un viernes por la tarde en el centro comercial más concurrido de Celaya se vio interrumpida por el asesinato a balazos de tres hombres, en el estacionamiento del lugar.