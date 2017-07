Diego juega con fuego

Los apuros de Márquez

Mientras Fernando Olivera busca un mago que aparezca las actas inexistentes de imaginarios acuerdos para gastarse 150 millones de pesos –de nuestros impuestos- en los pueblos mineros de la Luz y Pozos, salen las evidencias de que Diego Sinhué hace campaña con recursos de todos los guanajuatenses.

Ni modo que Miguel Márquez desconozca la doble vida de su secre particular Ricardo Narváez, quien desde hace semanas dedica más tiempo a la campaña del suspirante a Gobernador que a sus obligaciones.

Igual ocurre con otros funcionarios de su círculo más cercano quienes ni disimulan que cobran en la nómina del Estado pero andan en campaña por Diego.

Total, la investigación de am reveló que el Gobierno del Estado opera abiertamente para posicionar al titular de Desarrollo Social y Humano como el sucesor de Márquez.

Periodistas de am demostraron la convocatoria masiva de funcionarios públicos de varios municipios y de dependencias estatales, en una estrategia de “intervención” en Celaya, en la que casa por casa aplicaron encuestas para evaluar “Impulso Social”, a 15 meses que arrancó, y, de paso pues le dan otro “impulso” a promover la imagen personal del mero mero autor del programa estrella: Diego Sinhué.

La explicación oficial es que sólo se trata de encuestas casa por casa sobre el programa Impulso Social, pero el modus operandi es por demás muuy revelador de una estrategia para subir los bonos de Sinhué.

Impulso Social es un programa oficial. Se lanzó en abril de 2016 supuestamente para atender las carencias de 339 zonas de alta marginación e inseguridad.

Sin demeritar logros de Impulso en pro de familias de muy bajos recursos, vale decir que desde su creación hubo la sospecha de que sería la plataforma para lanzar a Diego en la carrera por la gubernatura. De cualquier manera se le dio el voto de confianza y el Congreso aprobó una deuda de 4 mil 240 millones de pesos, una buena parte destinada a “Impulso Social”.

Desde entonces el Secretario anunció que ya aplicaban encuestas casa por casa para tener un diagnóstico puntual de las necesidades de las personas, los hogares y las colonias o comunidades.

Pero el operativo que am desenmascaró deja dudas a todos. ¿Por qué ocupar la contratación de Pedro Silva, venezolano experto en campañas electorales?, ¿no era más fácil contratar una casa encuestadora seria y profesional para haber levantado, desde hace un año, el diagnóstico que necesitaban?

Y si son, como dicen, encuestas de evaluación a un año de Impulso Social, ¿estará enterado el Observatorio Académico (integrado por la Universidad de Guanajuato, Ibero León, IPN Silao, ITESM León, La Salle Bajío y Escuela Nacional de Estudios Superiores -UNAM León-)?, que Diego presumió como el blindaje perfecto, pues son quienes van a medir científicamente el impacto de las acciones.

Desde abril pasado el Observatorio Académico aprobó 18 indicadores para evaluar Impulso Social, pero que todavía no se aplican. El mismo Diego dijo hace algunos días que esperaban, junto con el nuevo portal que transparentará toda la inversión del programa, a que el gobernador Márquez hiciera el anuncio con bombo. Entonces lo que andan haciendo es medir el impacto político-electoral de Impulso y de Diego, pero no la transformación de la calidad de vida donde aplicaron ya inversiones millonarias.

Funcionarios distraídos

Los correos electrónicos enviados de la convocatoria a Celaya referían a una reunión previa el día 25 para los “enlaces”. Pero, por los personajes que ahí observamos, es evidente que no se trata de una estructura de enlaces de Impulso Social, sino más bien de los enlaces de la estructura “dieguista”.

Para muestra dos de sus pilares desde hace rato: Rolando Alcántar Rojas, subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, y el director general de Enlace Gubernamental de la misma dependencia, Víctor Manuel Rojas Morett.

Rolando curiosamente pidió vacaciones esos tres días. Y de Víctor Manuel ni sabían que andaba allá. Si de verdad hubiera una estrategia transversal para medir “Impulso Social” el primer enterado hubiera sido el jefe de ellos dos, el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez, quien se mostró sorprendido.

Ambos funcionarios la realidad es que tienen sus días contados en la Secretaría de Gobierno, y lo saben. Gustavo requiere funcionarios al 100% en las tareas que sí les competen a su función.

Otros como Héctor Ortiz, asistente del diputado local leonés, Juan Carlos Alcántara (alfil de Diego), había sido despedido en mayo 2015 de la Secretaría de Desarrollo Social luego de un reportaje de am que demostró como empleados públicos ofrecían empleos para promover a los candidatos del PAN.

¿Qué hacía ahí el panista Pedro Damián González, director general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia que depende de la Secretaría de Seguridad Pública?. Y más.

Las disputas del partido en el poder terminan por manchar un programa que es noble, como Impulso Social, cuya estrategia el mismo Diego ha insistido en la conveniencia de su continuidad. Eso no le conviene a Márquez en la recta final de su sexenio teniendo en la pobreza y la violencia sus dos mayores pendientes, ambos problemas que además están vinculados en sus causas y soluciones.

Tampoco le sirve a Sinhué cuya única carta de presentación debiera ser el reducir la pobreza, pero eso lo que consigue es polarizar a la militancia panista y favorecer el hartazgo social por los políticos.

El asunto obligará a la intervención de la dirigencia estatal y nacional del PAN para emparejar la cancha entre los aspirantes, pero, y más importante que eso, de la Secretaría de la Transparencia para investigar el uso de unidades oficiales y el trabajo de funcionarios públicos en una estrategia electoral y del Instituto Electoral del Estado, más aún con las nuevas reglas sobre actos anticipados de campaña.

Humberto Andrade, líder del PAN Estatal; Isabel Tinoco, secretaria de la Transparencia, y Mauricio Guzmán, presidente del IEEG, tienen tarea y sus posicionamientos no pueden esperar mucho tiempo.

Hoy todos se enlodan en la grilla y el 2018, ¿y los 2 millones 683 mil guanajuatenses en pobreza?...

La petición del Alcalde

Durante la Expo Sapuraiya en Celaya, el alcalde Ramón Lemus aprovechó para pedir que el Gobierno estatal invierta en las instalaciones de la feria.

La petición le cayó de sorpresa al secretario de Desarrollo Económico, Guillermo Romero Pacheco a quien no le quedó de otra que pedir la demanda por escrito.

El Ecoforum tendría más uso si contara con instalaciones adecuadas. La petición de Ramón se escuchó más que justificada ante el abandono del lugar. Por lo pronto, el Municipio ya puso de su parte para unas adecuaciones del Ecoforum y esta semana aprobó una modificación presupuestal para apoyar al Patronato de la Feria y de paso, hacer unos arreglitos al centro de exposiciones.

Pero esta historia no es nueva, desde que la empresa Celanese donó los terrenos al Municipio hace más de una década, se suponía que eran los indicados para mejorar la calidad de la Feria de Navidad. De inmediato salieron a la luz los eternos problemas de movilidad para llegar al Ecoforum además de que los patronatos no han logrado dar identidad al evento.

En el evento empresarial que se realizó esta semana quedaron rn evidencia las malas condiciones del recinto. En las dos naves que se colocaron los expositores se notaba descuido y mugre. También resultó un fastidio el calor que se sentía con los techos de lámina. El colmo fue la colocación de tablas para brincar los charcos y el lodo. Los constantes cortes de luz ocurrieron a todas horas.

Lástima, el Alcalde dijo que Toyota planeaba una exposición de autos en la región e hizo un scouting en la zona. Le pareció accesible y con suficientes hoteles pero vaya sorpresa, no aprobaron el Ecoforum porque le falta muuuucho.

Más opacidad

He aquí unos detalles de la odisea para aprobar el presupuesto de la feria. Sucede que el Patronato todavía debe 8 millones de pesos al Municipio y proveedores. Ya no es novedad que el Ayuntamiento se reúne “en lo oscurito” cuando quiere aprobar gastos no presupuestados y esta vez no fue la excepción. El lunes fueron convocados todos los regidores y síndicos a una reunión en el Ecoforum con el Patronato de la Feria. No acudieron la priista Montserrat Vázquez ni de la de Nueva Alianza, Hilda Samaniego. Ahí decidieron aprobar los 19 millones extras a los siete que habían sido asignados.

Una parte sería para pagar a proveedores y la otra, la condonación de la deuda, con la condición de que se invierta en infraestructura. A algunos no les pareció mucho la idea. Como nunca lo vemos en sesión de Ayuntamiento, los panistas Adriana Audelo y Trinidad Martínez cuestionaron si ya se contaba con algún proyecto de infraestructura, e incluso para qué quería más dinero. A ellos se unió el priísta, Jorge Montes, pero la respuesta fue que el Patronato ya trabaja en proyecto y programa del evento.

Se dio a conocer que habrá otra nave con el objetivo de dar más show y más ingresos. Pero hasta ahí. Nada concreto, y sólo cálculos al aire. Tanto el alcalde, Ramón Lemus, como el síndico, Fernando Sánchez, prometieron al Patronato hacer lo posible por apoyarlos. Siempre con la consigna de que el Ayuntamiento jale parejo de manera unánime.

Pero parece que en cuando se llegó a la Comisión ya habían decidido que siempre sí otorgaban el dinero y como se esperaba, todo aprobado por todos.

Los problemas de la Síndica

Por enésima ocasión quedó en evidencia que María Eugenia Mosqueda Nieto conoce poco de las tareas de un síndico del Ayuntamiento. Después de aprobada la modificación presupuestal para entregar al Patronato de la Feria, el extra de 19 millones, no supo explicar nada. María Eugenia es Ingeniera Químico de profesión. Mosqueda Nieto encabeza la Comisión de Hacienda y en más de una ocasión se ha visto en aprietos para explicar el destino que se le ha dado al erario en Celaya. Esta semana no fue la excepción y luego de que en Comisión se aprobara por mayoría el aumento por 4 millones 700 mil pesos al Patronato de la Feria, supuestamente para hacer mejoras al recinto, a la Síndica se le volvieron a cuatrapear las cifras. A la hora de la hora, parece que ni ella se entendió. Dio muchas cifras, pero a final de cuentas no muchos le entendieron. Quizá sólo que en total se destinarán 19 millones de pesos a la Feria para infraestructura, lo cual también fue desmentido por el regidor priísta, Jorge Montes, quien dijo que la última parte del presupuesto aprobado, casi cinco millones, no fue para infraestructura sino para el pago de la deuda que el Patronato de la Feria tiene con el Gobierno Municipal desde 2015. Luego el Alcalde dijo que era para darle mayor solidez financiera al patrimonio y así pagar su deuda y además defendió a Maru de quien dijo hace un buen trabajo aunque se le dificultan las entrevistas.