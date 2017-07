Una grieta en el espacio

¡Saludos asombrosos! Como tengo la gran oportunidad de elegir de entre el gran número de opciones que llegan a la librería de mi preferencia, que es mi gran biblioteca particular, elijo siempre alguna obra que haya sobresalido. Los grandes jueces serán siempre los lectores. Son ustedes los que consagran el libro y luego lo recomiendan muchas veces de boca en boca o a través de las redes. Y ¿Quién es la autora? Madeleine L’Engle fue una escritora estadounidense, nacida en Nueva York en 1918 y fallecida en Litchfield, Connecticut, el 6 de septiembre de 2007. Es una de las más célebres representantes de la novela fantástica, la ciencia ficción y la literatura juvenil del siglo xx. ¿Cuál es el argumento del libro? Luego que Charles Wallace le dice a su hermana Meg que ha visto dragones en el huerto de su casa, los hermanos Murry reciben la sorprendente visita de Blajeny, un sabio profesor que proviene del espacio y de Proginoskes, un querubín con cientos de ojos y alas que se torna invisible a voluntad. Tanto Meg como su amigo Calvin son llevados a una galaxia remota donde verás que el universo se está <<agrietando>>, y recibirán las noticias de que la vida de Charles es amenazada por una enfermedad que se desarrolla en el interior de sus mitocondrias. Para reestablecer el equilibrio del universo enfermo, Meg y Calvin, acompañados por Proginoskes y un inesperado aliado, tendrán que viajar al interior de Charles, donde descubrirán que el cuerpo humano es un universo tan grande como el que contiene las estrellas. Una vez más, Madeleine L’Engle demuestra por qué es una de las narradoras capitales dentro de la literatura juvenil de fantasía en esta aventura llena de ciencia, mística y corazón. Así empieza el relato: “Hay dragones en el huerto de los gemelos. Meg Murry sacó la cabeza del refrigerador, donde había estado rebuscando para preparar su merienda después de llegar de la escuela, y miró a su hermano de seis años de edad. ¿Qué? -Hay dragones en el huerto de los gemelos. O, al menos, los había. Ahora se han desplazado a los pastizales del norte. Meg no respondió- solía no responder a Charles Wallace demasiado rápido cuando éste decía algo extraño- y regresó al refrigerador. – supongo que me prepararé el sándwich con lechuga y tomate, como de costumbre. Estaba buscando algo nuevo y diferente y emocionante. Meg, ¿me has oído? - Si, te he oído. Creo que comeré paté con queso cremoso- tomó sus ingredientes para el sándwich y una botella de leche, y los dispuso sobre la mesa de la cocina. Charles Wallace aguardó pacientemente. Ella miró hacia él, frunciendo el ceño con una ansiedad que no le gustaba admitir ante sí misma, las rasgaduras recientes en las rodillas de sus jeans, las vetas de suciedad profundas de su camisa, la contusión que se oscurecía en el pómulo debajo de su ojo izquierdo. ¿Qué ha ocurrido esta vez? ¿Los chicos grandes te empujaron en el patio, o cuando bajaste del autobús? Meg, no me estás escuchando. Resulta que llevas dos meses en la escuela y no ha pasado una sola semana en la cual no te hayan dado una paliza. Si has estado hablando de dragones en el jardín, un dragón podría hacer un verdadero desastre. ¿Verdad que no me lo crees? Estaba aquí y luego cuando fui a mirar más de cerca ya no estaba. Pero lo seguí, aunque en realidad no podía hacerlo, porque era mucho más rápido que yo, así que solo logré recorrer el lugar donde había estado. Y después se desplazó a las grandes rocas glaciares del norte. Meg preguntó, Charles ¿Estás bien? Porque daba la impresión de que había perdido el contacto con la realidad. Y sigue la gran aventura. Les aseguro que si la leen se divertirán. Nos leeremos en la próxima. El pilón filosófico de hoy es: “La fantasía siempre dará sorpresas”.

Título: Una grieta en el espacio



Autor: Madeleine L’Engle



Editorial: Gran Travesía



Precio: $245.00



