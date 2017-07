Ven innecesario reencarpetado en Reforma

Habitantes de la avenida De la Reforma vieron como innecesario el mantenimiento de la vialidad, al considerar que la carpeta asfáltica se encontraba en buenas condiciones, y que las calles necesarias son las que necesitan de acciones de bacheo.



A manera de reporte ciudadano y a través de las redes sociales, ciudadanos reprocharon la acción de mantenimiento vial, publicando fotografías de como se encontraba la carpeta asfáltica antes de su retiro.



En varios tramos de la vialidad, desde el mercado Reforma y hasta aproximadamente la calle Sánchez, se retiraron partes de la carpeta y ayer por la mañana, sólo se vio la presencia de una máquina aplanadora en dicho espacio.



Tomás López, propietario de un negocio en la zona, refirió que los días jueves y viernes de la semana pasada, al lugar llegó personal del gobierno para iniciar el retiro de la carpeta, quienes cerraron la circulación vial.



“Había un ruidazo y una pestilencia, la calle estaba bien, en ese caso le hubieran hecho como cuando hicieron el bulevar aquí, que le echaron un encarpetado a todo parejo y no hubo ningún problema, nada más hicieron una porquería”, indicó.



Destacó que en vez de hacer el retiro de carpeta por partes y no concluir los trabajos el mismo día, deberían poner atención a las calles aledañas, entre ellas la calle Colombia, que tienen mayor cantidad de baches y no han recibido mantenimiento de ningún tipo.



“No tienen en que gastar el dinero, la otra calle está toda chueca, en la siguiente calle dejaron disparejo y todo se inunda ahí, ahorita está toda llena de agua”, enfatizó.



En redes sociales, el reporte se realizó a través de la página “Aquí es Irapuato”, el cual fue compartido 217 veces, tuvo más de 350 reacciones así como más de 20 comentarios.

