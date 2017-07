Integra Snapchat en tu estrategia de marketing online

México es un terreno muy fértil para las redes sociales, pues tiene una gran penetración en los usuarios. Snapchat no es la excepción, 3.3 millones de personas hacen uso de ella, de las cuáles 57% tienen entre 18 y 24 años y otro 25% de 25 a 34 años, así lo informó Gastón Taruta, director de IMS la empresa que se encarga de la penetración en América Latina.

Si tu producto está dirigido a una base de jóvenes, Snapchat es una red en la cuál debes dirigir tus esfuerzos publicitarios.

Snapchat es una red social que te permite enviar fotos y videos. Su característica es que el contenido es momentáneo ya que desaparecen en un lapso máximo de 24 horas, tanto de la red como del servidor. Esto permite un grado de intimidad.

A diferencia de Instagram o Pinterest, otras redes visuales, es que la gente es más espontanea con los contenidos que comparte, pues saben que pronto van a desaparecer. Esto es lo que debes aprovechar para realizar la estrategia de tu PYME por este medio.

Las ventajas que hacen de Snapchat una plataforma ideal tienen que ver con:

Se pueden crear historias específicas y compartirlas con usuarios específicos.

Es altamente visual, puedes crear dibujos, agregar emojis, filtros, texto, etcétera.

Te permite crear contenido exclusivo para esa red.

¿Qué puedes hacer en Snap Chat?

Promociones fugaces

Lo momentáneo de la red ha sido aprovechado por diferentes marcas para enviar códigos y promociones exclusivas como cupones de descuento, 2×1, productos gratis. La condición debe ser que te muestren el cupón con la oferta en tu local. Esto mantendrá a tus usuarios pendientes de tus publicaciones y ayudará a crear un vínculo con ellos.

Crear una marca

No se trata solo de mostrar lo que hace tu empresa, es decir los productos o servicios, se trata de buscar mostrar que detrás de ella hay gente y un lado humano y no es solo un simple negocio. Muestra un detrás del telón, que hace tu gente, como se relaciona, cómo se usa tu producto. Por ejemplo si vas a realizar un evento muestra como están haciendo la preparación, si te van a entrevistar en algún canal muestra los aspectos de la producción, no te límites.

Contenido exclusivo

Enséñale a tus clientes lo que está por venir, los nuevos productos, las nuevas colecciones, los nuevos servicios, las nuevas áreas de atención al cliente, tus nuevas oficinas, equipo de reciente adquisición.

Snapchat no se trata de tener miles de seguidores, ayudará más tener seguidores comprometidos y activos con tu marca y que te sigan de manera constante. Quizá ese puede ser el mayor reto para atraer a la audiencia. Sin embargo, esto dependerá en mucho de lo creativo, original y natural que seas en esta plataforma.

Finalmente, no olvides de compartir en el resto de tus redes tu presencia en Snapchat, coloca en tu establecimiento u otras redes el código de Snapchat para que lo escaneen y se conviertan en tus seguidores.

(Con información de Premo)