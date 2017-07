¿A qué llegó manifestación de Uber en oficinas estatales?

Una jornada de casi tres horas de manifestación en las oficinas del Gobierno estatal en León terminaron en decepción para decenas de operadores de la plataforma digital Uber.



Ayer nuevamente pidieron que se detengan los operativos del Instituto de Movilidad del Estado, pero autoridades señalaron que las revisiones a las unidades del servicio ejecutivo seguirán.



Poco después de las 11 de la mañana al menos 35 vehículos de Uber llegaron al recién inaugurado Centro de Gobierno ubicado en bulevar Delta.



Los conductores intentaron ingresar al estacionamiento del edificio, pero se les negó el acceso pese a tratarse de un inmueble público.



Optaron entonces por mantener los carros afuera, con lo que redujeron un carril del sentido norte-sur del bulevar Delta; pero luego llegaron elementos de Tránsito Municipal para solicitarles que los retiraran.



Los manifestantes fueron encabezados por Adolfo Enríquez Vanderkam, quien explicó que su alejamiento de esta causa fue por un malentendido que ya fue conciliado.



A las puertas del edificio solicitaron audiencia con el titular del Instituto de Movilidad, Juan Carlos Martínez Hernández, y dijeron que esperarían hasta que los atendiera.



Resaltaron que pidieron la audiencia en este lugar para evitar generar trafico en las oficinas del Instituto de Movildiad ubicado en la esquina del bulevar Adolfo López Mateos y calle Mérida.



El objetivo de la reunión era solicitar que se suspendieran temporalmente los operativos para revisar unidades de Uber, pues dijeron que los acuerdos del anterior diálogo entre autoridades estatales y los operadores se incumplieron al no haber modificaciones en la forma de realizar las revisiones.



“Hace unos días lo vieron en El Campestre, 13 patrullas de Policía, hasta 17 de Movilidad cazando un solo Uber, si eso no es cacería que me digan qué es”, externó Guillermo Chávez, operador de Uber.



Momentos de tensión

Cerca de las 12:35 pm, y sin que hubiera signos de que se pudiera concretar la mesa de dialogo con el titular del Instituto de Movilidad, los operadores decidieron presionar a las autoridades con un bloqueo de las puertas del Centro de Gobierno.



Durante esos minutos en que se restringió entrada y salida de personas, algunos ciudadanos intentaron entrar al lugar, pero no se les permitió; lo anterior provocó un conato de violencia ante la insistencia de una mujer, quien generó empujones y algunos gritos entre inconformes y usuarios.

Finalmente, se permitió el paso a las personas y unos minutos después los operadores decidieron desistir del bloqueo, pues les ofrecieron una mesa de diálogo con Luis Frías, de la Secretaría de Gobierno. Éste fue a puerta cerrada en el primer nivel del edificio.



Decepcionados

Después de casi una hora operadores de Uber acompañados por Enríquez Vanderkam salieron para señalar los resultados de la charla.



“Nos prometieron que revisarán los métodos que emplea el Instituto de Movilidad, pero no quieren comprometerse a parar los operativos”, dijo Enríquez.



“Lo lamento completamente porque es una muestra más de cómo el Gobierno estatal trabaja en favor de los monopolios. Estamos decepcionados”, añadió.



El próximo viernes 4 de agosto se realizará una mesa de diálogo, donde se espera la presencia de Juan Carlos Martínez Hernández, director del Instituto de Movilidad del Estado.