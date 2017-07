Anuncian medidas contra empresa constructora

Carlos Alberto Cortés Galván, director de Obra Pública Municipal, señaló que rehabilitarán la Plaza de la Ciudadanía Griselda Álvarez y que fincarán responsabilidades a la empresa Urbark Construcciones y a la encargada de supervisión externa del proyecto.



“Vamos a resolver el problema de raíz y a fincar responsabilidades”, subrayó.



Dijo que de acuerdo al diagnóstico que se hizo de la citada plaza, que costó 57.5 millones de pesos en la pasada administración priísta, no hay fallas en la estructura de acero, por lo que no será clausurada.



Pero reconoció que sí hay fallas en el diseño y que los materiales no son de buena calidad.



“El problema tiene que ver con el diseño porque un edificio de esa naturaleza, que está en ‘L’, debe haber tenido unas juntas constructivas; un inmueble con ese diseño es distinto a cualquier otro”, aseveró.



“El volumen y la masa que tiene de acero es muy grande y la masa de concreto que se utilizó es mucha; las dilataciones térmicas que sufre, cuando hay mucho calor o mucho frío, ese movimiento está tronando constantemente la estructura, por eso aunque sellen o impermeabilicen seguirá el problema”, explicó el funcionario.



Ayer ante la Comisión de Obra Pública del Ayuntamiento leonés, manifestó que una vez concluido el dictamen se citará a los representantes de la empresa constructora y a los responsables externos de la supervisión.



“Lo que debemos hacer son dos pasos: lo primero fue el diagnóstico y lo segundo, un proyecto de rehabilitación. Ahí se deslindan responsabilidades y se determina si fue un problema de diseño o de calidad”, dijo Cortés.



Añadió que ya no sólo se trata de hacer pequeñas reparaciones para evitar que el agua siga filtrándose por todos lados, lo cual genera que los plafones de los techos se caigan.



“Ya no se puede seguir hablando de que hay un daño, las empresas lo pueden hacer, pero también perjudicando, porque si le siguen poniendo recubrimientos en el techo, lo que se está haciendo es ponerle más peso a la estructura”.



Al ser cuestionado sobre las fallas que han surgido en obras públicas como es el caso de la Plaza de la Ciudadanía, que a dos meses de haber sido inaugurada, el 23 de febrero de 2015, ya presentaba problemas, respondió:





“Se le ha llamado tres veces la atención a la empresa Urbark Construcciones y sí han ido a realizar las reparaciones, pero la solución no ha sido la adecuada”. “La empresa tiene que responder, junto con la encargada de supervisión porque el proyecto fue de muy mala calidad”, señaló el titular de Obra Pública.





Ante la pregunta que le hizo la regidora Norma Patricia López Zúñiga sobre la garantía, el funcionario dijo que es de sólo un año y ya está vencida, pero reiteró que se deben fincar responsabilidades para solucionar el problema.