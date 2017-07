Taxistas también se manifestaron

Con bloqueos de dos y tres carriles del bulevar Adolfo López Mateos, integrantes de la Unión de Taxistas Libres manifestaron ayer su inconformidad ante la falta de resultados de los operativos de verificación que el Instituto de Movilidad del Estado ha implementado en la entidad.



“Estamos protestando en contra de los taxis ejecutivos piratas porque las cosas han sido disparejas en que no traen revista mecánica ni aseguranza y están trabajando como si nada”, dijo Juan Torres, taxista.



“Nosotros los verdes pagamos impuestos, pagamos todo, por eso es que ellos traen un poco más de trabajo porque no pagan nada”, añadió.



Al mediodía de ayer en el hotel La Estancia, ubicado sobre López Mateos, líderes de la organización entablaron una mesa de diálogo con Juan Carlos Martínez Hernández, director de Movilidad estatal; Arturo Navarro Navarro, subsecretario de Servicios a la Comunidad de la Secretaría de Gobierno de Guanajuato; y Enrique Mares, director jurídico de Transporte.



Entre tanto, 30 taxistas miembros de la Unión, esperaban fuera de las instalaciones los arreglos obtenidos por sus líderes quienes, tras salir a las 2 de la tarde, dieron luz verde al bloqueo de tres carriles de la vialidad, justo a la altura del hotel donde se efectuaba la reunión.



“No hubo algún arreglo, se rompió la mesa de diálogo por falta de pruebas y trabajo”, respondió Juan Tena, líder de taxistas, al preguntarle sobre los acuerdos obtenidos.



Por su parte Juan Carlos Martínez, titular de Movilidad, compartió la postura que mantuvo durante la mesa de diálogo con los dirigentes.



“Les manifestamos lo que hemos estado trabajando, las acciones que llevamos a cabo como inspecciones y detenciones de vehículos, lo cual vamos a seguir haciendo; todo esto en beneficio y buscando la seguridad de los usuarios”.



“Lo que vamos a seguir haciendo es supervisar la prestación del servicio y aplicando la ley por igual”, aseveró.



El funcionario detalló que en lo que va del año han detenido más de 400 vehículos por no tener el permiso requerido, lo cual refutaron algunos.



“Siempre nos han manejado las mismas cifras, cifras que no significan absolutamente nada, simplemente nos están entregando mentiras”, aseguró Francisco Campos, otro de los líderes ruleteros.



“Van cuatro mesas de diálogo en donde no hemos obtenido resultados. De antemano sabemos que están haciendo un trabajo, pero no es suficiente”, dijo Adrián Alemán, otro taxista.



Inconformes con los resultados obtenidos hasta ahora, los operadores comenzaron su manifestación con el bloqueo de tres carriles del bulevar López Mateos, obligando a los automovilistas a transitar por el carril exclusivo de orugas.

Minutos más tarde elementos de Tránsito Municipal acordaron con los inconformes la toma de sólo dos carriles, que siguieron obstruyendo mostrando lonas con mensajes contra la corrupción y exigiendo la renuncia del titular de Movilidad.



Tras una hora de bloqueo los problemas de tráfico vial se hicieron notables, pues las filas de vehículos llegaban hasta el bulevar Vasco de Quiroga, por el estadio.



Sin más incidencias que insultos de los automovilistas contra los manifestantes, el bloqueo fue retirado completamente a las 5:30 de la tarde, cuando funcionarios del Gobierno Municipal llegaron a un acuerdo “de caballeros” con Juan Tena, líder de la Unión.



“Como caballeros quedamos que van a seguir haciendo labor conforme tienen programados sus operativos (...) Los operativos seguirán conforme los vienen manejando, no habrá excesivos ni nada”, dijo.



“La ley es pareja, no va a definir si eres verde, pirata o ejecutivo y eres pirata, va contra todos”, finalizó para despues retirarse.