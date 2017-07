El uso de ‘Impulso’ como artífice de campaña

“El político debe ser capaz de predecir lo que pasará mañana, el mes próximo y el año que viene; y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que él predijo”.



Winston Churchill



(1874-1965) Político y estadista británico, conocido por su liderazgo del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial



“Programa Impulso Guanajuato” es la frase que mencionamos en un comunicado a los medios de comunicación el 27 de abril de 2016, tan sólo 12 días después de que se lanzó el proyecto Impulso, al que reconocemos como necesario.



Esto dada la pobreza en Guanajuato que afecta al 46.6% de la población, o sea, 2’683,300 personas, según estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 2014, como organismo y como comité del tema de pobreza.



El proyecto contempla una inversión de ocho mil millones de pesos, se conforma de 70% del Estado y 30% de la Federación.



Además del programa “Peso a peso”, en el que los Municipios aportarán dos mil 500 millones de pesos y un préstamo del Estado por otros dos mil 500 millones que obtuvo aprobación en la pasada Legislatura.



Como podemos ver, los recursos son amplios, pero una sola cosa: son recursos ciudadanos.



Nuestro organismo, el Observatorio Ciudadano de León (OCL) solicitó mayor información, sobre todo para tener datos que permitan evaluar estos programas, que deberán estar alejados de la búsqueda del voto y que deberán ser incluyentes en todos los sentidos, sin color o partido político.



En León, el próximo 12 de agosto, se tendrá lista la información de las 400 obras que estarán en un sistema abierto para analizar las mismas en su verdadero trabajo de transformación para la sociedad.



Ayer am publicó una investigación de actores que impulsan en la ciudad de Celaya a través de este programa a un precandidato al Gobierno del Estado, apoyado por empleados municipales y el Estado dirigidos por un estratega de marketing político.



Esta situación mancha la intención de este programa y deja en duda al Observatorio Universitario, dado que es su aval; además de que los recursos públicos no serán utilizados para este fin, con la probabilidad de continuar a otros lugares.



El Gobernador, el Presidente Municipal de Celaya y otros que hayan enviado a su personal, así como el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato, además de las autoridades federales (dado que el 30% de los recursos provienen de las mismas), deberán iniciar una investigación seria y castigar a los culpables.



De qué nos sirve el Sistema Estatal Anticorrupción en este momento si todavía no entra en operación y empaña el trabajo del Congreso.



De manera respetuosa le pedimos al secretario de Desarrollo Social del Estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, que renuncie a su cargo, para no dañar a la Secretaría y en su momento competir para lograr su postulación por su partido.

*Presidente deL Observatorio Ciudadano de León (OCL)