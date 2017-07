Los precandidatos preferidos por panistas (3)

Lectores víctimas de mis letras: esta es la tercera medición aplicada a panistas sobre su candidato a Gobernador pues Guanajuato tiene en León al distrito -de acuerdo a datos de votación del INE-, más consistente en la votación por el Partido Acción Nacional. Guanajuato es un estado mayoritariamente panista, por lo que la designación del candidato de este partido es de hecho el nombramiento del próximo Gobernador. Las elecciones del año 2018 están más cerca y los dos suspirantes panistas están en proceso de precampaña para asegurar la ansiada candidatura. Considerando los tiempos del propio partido y los del Instituto Estatal Electoral (en México las precampañas se darán de noviembre a febrero), los suspirantes buscan adeptos entre los panistas y deben tomar decisión sobre sus aspiraciones el próximo mes de septiembre.



Este sondeo tiene su complicación pues solamente se hace entre panistas y no es fácil encuestar por muestreo para medir los niveles de aceptación de los precandidatos panistas a la Gubernatura del Estado de Guanajuato. La hipótesis del estudio se basó en los resultados del estudio previo (febrero) y es que la contienda se da solo entre dos aspirantes del PAN: Fernando Torres Graciano (hoy Senador) y el Secretario de Desarrollo Social y Humano Diego Sinhué. Los encuestados descartan en un 81% a los 5 que ya habíamos medido en octubre y febrero. Ahora ampliamos el sondeo a los panistas militantes y adherentes en la zona metropolitana (Silao y los pueblos del Rincón), y ampliamos el sondeo de 100 a 125 panistas distribuidos de acuerdo a segmentos midiendo cinco variables (de nuestro panel casi la mitad fueron los mismos de los estudios de octubre y febrero pasados). Este estudio se realizó en la tercera semana de julio. En este sondeo hicimos las mismas preguntas: “¿Cuál de los siguientes aspirantes a la Gubernatura del panismo conoce usted más?” (obligamos a dar solo una respuesta), medimos que ya rebasó Rodríguez Vallejo (57%) a Torres Graciano (43%) pues en febrero estaban parejos. Éste ya fue su Presidente, es Senador y realiza proselitismo entre la estructura panista con giras por el interior del Estado y Diego Sinhué Rodríguez tiene todavía a su cargo los recursos públicos para el desarrollo social y por ello, tiene la mayor cercanía con las “fuerzas vivas” (sabemos en este México folklórico que los cargos públicos o de elección popular les permiten estrategias para hacer proselitismo).



Les recuerdo que las menciones no son necesariamente votos y solo muestran el nivel de conocimiento que primero viene a la mente al encuestado. Recuerdo también que el coeficiente de menciones a voto en México no permite concluir que por él votarán (un ejemplo claro es Margarita Zavala quien tiene el mayor nivel de conocimiento de los aspirantes del PAN a la Presidencia, pero tiene niveles bajos de competitividad). Decía que la muestra seleccionada fue entre 125 panistas (75% de ellos afiliados y 25% de adherentes, de acuerdo con el padrón del partido -aunque claro, votarán panistas de todo el Estado-). El diseño del muestreo se hizo nuevamente considerando 5 variables: años de militancia o adherencia en el PAN, si tienen vida activa partidaria, si han votado en las últimas elecciones internas en 3 años, distrito al que pertenecen y si se consideran como panistas liberales o conservadores.



Los resultados fueron los siguientes: a la pregunta “¿Cómo evalúa el desempeño que los gobernantes del PAN han tenido?” respondieron “Malo” el 12%, “Regular” el 25% y “Bueno” el 63% (se concluye que están satisfechos con sus correligionarios en el poder). Otra pregunta fue: “¿Considera Ud. que el PAN tiene pocas, algunas o muchas probabilidades de mantenerse en la Gubernatura en el 2018?”. Respondió que “pocas” el 10%, que “algunas” el 30% y que muchas el 60% (rotundamente tienen confianza en que se mantendrán en el poder). Otra pregunta fue: “¿Considera Ud. que el candidato a Gobernador que proponga el PAN debe ser el que designen las bases del partido o el que sea más popular entre la población?” Respondieron que “las bases” el 60% y “el más popular” el 40% (se observa que tienen confianza en sus mecanismos internos de selección, pero ha crecido la idea de seleccionar al más competitivo); esto deja ver que quien controle las estructuras internas del partido incrementa la probabilidad de ganar.



Concluimos con la pregunta del enfrentamiento: “Si tuviera que decidir entre los 2 siguientes candidatos del PAN a la Gubernatura, ¿cuál de ellos considera tiene mayor probabilidad de ganar ante un candidato fuerte de la oposición? (enfrentamos como en febrero solo a Fernando Torres y a Diego Sinhué Rodriguez, pues de acuerdo a la anterior encuesta son quienes tienen la mayor preferencia dentro del PAN). El 65% respondió que Diego y el 35% que Fernando. Esta respuesta es muy interesante: el panista prefiere elegir candidatos fuertes para ganar elecciones, aunque no se ve a ningún contrincante en el horizonte. Esta respuesta se explica también por los “saldos de opinión” de los aspirantes (diferencia entre opiniones positivas y negativas). En cuanto a los perfiles de votantes, los más liberales y jóvenes prefieren a Diego Sinhué, los mayores de edad y tradicionales a Fernando. Las dos fortalezas de Fernando son la “experiencia” y “conocimiento de la política” y de Diego son su “juventud” y “carisma”. El 36% de los panistas encuestados se negó a contestar la encuesta (por razones como: “se reserva el derecho de no responder”, “considera que la información podría ser malinterpretada”, “todavía no son los tiempos”, “no conoce a la casa encuestadora”, entre otras razones).



Por lo anterior, mantuvimos el sondeo hasta completar las 125 personas. Lo que toca ahora es ampliar el sondeo a todo el estado. Como lo apuesto, basado en la probabilidad y ésta en la estadística de las preferencias electorales, en esta decisión el PAN elige en la práctica al próximo Gobernador de Guanajuato.

José Luis Palacios es Director de la Universidad Meridiano



director@universidadmeridiano.edu.mx