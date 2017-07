Sistema Estatal Anticorrupción

No es difícil establecer un diagnóstico acerca de cuál es uno de los principales problemas que definen el panorama político de nuestro Estado y del País. Este problema ha sido definido con claridad por diversos actores como una grave enfermedad, cuyos costos, implicaciones y consecuencias se han convertido en un verdadero cáncer para el desarrollo de nuestra sociedad, al afectar de manera profunda su estructura social y económica, y por si fuera poco ha mermado la esperanza de muchos de los ciudadanos. Me refiero por supuesto a la Corrupción, que al igual que el Cáncer, es un común denominador al que habría que ponerle el apellido.



En términos económicos el IMCO ha dicho que en sus cálculos este cáncer podría representar del 5% al 15% del PIB –Producto Interno Bruto-. En Competitividad medida con índices internacionales, nuestro país se encuentra entre los diez países menos competitivos, la enfermedad que más lo aqueja es la corrupción sin lugar a dudas. Por último, el INEGI ha informado que los ciudadanos reportan que en el último año han visto la corrupción en cerca del 50% de los trámites que necesitaron.



Ahora bien, este diagnóstico no es reciente, y los tratamientos propuestos han sido variopintos desde hace algunas décadas. Recordemos la propuesta presidencial de los años ochenta “Renovación Moral de la Sociedad”, donde se hablaba en términos de redoblar esfuerzos, de aplicar el máximo peso de la Ley, siendo notorio que al no haber Ley ni Políticas Públicas, solo quedó en discursos y en buenas intenciones. La historia reciente da cuenta de muchos otros “tratamientos” que ha sido igualmente inútiles a juzgar por los resultados obtenidos: el cáncer de la corrupción sigue minando nuestro organismo país sin excepción.



Una nueva fórmula farmacéutica ha sido propuesta: El Sistema Nacional Anticorrupción, conformado con sendos Sistemas Estatales. El tratamiento ha sido propuesto en amplio consenso con la Sociedad y los tres niveles de gobierno y los tres Poderes, Órganos Constitucionales Autónomos incluidos.



La idea es que el tratamiento propuesto mediante la promoción y la prevención, evite actos de corrupción que pueden ser vistos por algunos servidores públicos o ciudadanos como “pequeños”, v.gr. dar una “compensación” por un trámite administrativo; hasta la curación y paliación en el caso de actos de corrupción “graves” que ameriten la expropiación de los bienes adquiridos como ha sido visto de manera reciente con algunos exgobernadores que se enriquecen de manera ilícita, conllevando la pérdida de lo más valioso que tiene un ser humano después de la vida y que es la libertad.



La intención es nítida: los recursos que con gran esfuerzo aporta la sociedad a través de sus impuestos deben preservarse y aplicarse en beneficio de la sociedad entera. Convencidos a plenitud, por unanimidad de todos los partidos políticos que integran el Congreso y con sustento en el cuadro básico supremo que es la Carta Magna y amplia participación social, se diseñó, estudió y aprobó por unanimidad, incluyendo a los ayuntamientos en las reformas Constitucionales realizadas, el Medicamento que se aplicará en Guanajuato denominado de manera genérica Sistema Estatal Anticorrupción, modificando más de una decena de Leyes que se traducirán en políticas públicas.



Incluye por ejemplo la obligación de los servidores públicos a presentar declaración patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal, a fin de dar seguimiento para que no haya enriquecimiento ilícito; la creación de un Tribunal especializado administrativo para estudiar y sancionar las faltas graves; la designación y nombramiento de todos los contralores por el Congreso, con excepción del contralor de la Universidad de Guanajuato, a quien lo elige el H. Consejo Universitario.



También se modificó la Ley Orgánica del Ministerio Público a fin de dotar de personal e instrumentos –autonomía incluida- para sustanciar y presentar ante el Poder Judicial aquellos ciudadanos o servidores públicos que sean agentes de corrupción y que merezcan incluso la pérdida de la libertad.



El Tratamiento ya está en marcha, el Comité de Selección Ciudadano ya está preparando la convocatoria para hacer posible, sin intermediarios gubernamentales de ningún tipo, la elección de los cinco ciudadanos que formarán el Comité de Participación Ciudadana. Uno ellos presidirá el Comité Rector que dará vigilancia al paciente, en símil a nuestro estado, y será la interfase con la sociedad para decir si se requiere un tratamiento diferente, según los resultados que se vayan consiguiendo.



Al igual que con el Cáncer, la Corrupción es una enfermedad que requiere tratamiento constante de mediano y largo plazo; como médico he visto que el Cáncer se ha curado muchas veces, con el mismo convencimiento creo que ocurrirá igual con la Corrupción si somos perseverantes.

@ectorjaime