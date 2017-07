Revelan a qué personaje y partido apoya Elba Esther Gordillo para 2018

El ex candidato presidencial del Partido Nueva Alianza, Gabriel Quadri, sostiene que Elba Esther Gordillo apoya hoy "abiertamente" a Andrés Manuel López Obrador y a Morena.



En entrevista con EL UNIVERSAL, el tono de voz del ambientalista cambia cuando se le pregunta por Gordillo, quien fundó el Partido Nueva Alianza, mismo que fue plataforma para que Gabriel Quadri fuera candidato a la Presidencia hace cinco años.



Tajante se deslinda de la ex lideresa sindical y afirma que ella y sus familiares ya no tienen relación con el Panal. "Ella está apoyando abiertamente a López Obrador", dice, y se muestra optimista frente a la posibilidad de una alianza entre el PAN y el PRD en las presidenciales del año entrante.



Opina que se vive un tiempo postideológico, en el que un partido de izquierda puede aliarse con uno de derecha, siempre y cuando exista un programa en común. Acepta que aún considera presentarse como opción en las próximas elecciones.



¿Está considerando buscar la candidatura presidencial en 2018?



—Está bajo consideración. El que tome esa decisión va a depender esencialmente de dos cosas: de que me invite Nueva Alianza y de que haya condiciones para realizar una campaña exitosa.



¿Ha tenido pláticas con el Panal?



—Sí, soy amigo del partido y tengo contacto, digamos, recurrente con el presidente Luis Castro y con otros dirigentes.



Si el Panal decidiera ir solo en 2018, ¿le pega que Elba Esther Gordillo esté en la cárcel?



—No sé por qué me va a pegar, ¿a ti te pega?



No, pero al Panal le podría afectar que su fundadora esté en la cárcel.



—Eso se lo puedes preguntar también al PRI, pues ella fue su secretaria general. Gordillo no tiene nada que ver con Nueva Alianza, absolutamente nada desde hace mucho tiempo; desde hace varios años ella está totalmente fuera del partido. De hecho, todos sus familiares están fuera del partido. Esa pregunta por qué no se le hace a Morena y a López Obrador, ella abiertamente lo está apoyando.



¿Consideraría lanzar una campaña desde la vía independiente?



—No, por supuesto que no. En primer lugar, porque yo tengo que trabajar, no tengo quién me mantenga, ni tengo dinero para lanzar una candidatura independiente. En segundo lugar, porque creo que son una opción muy poco redituable para la democracia mexicana en la medida que debilitan a partidos e instituciones. También creo que una candidatura independiente es, en realidad, una impostura partidaria. Es una ficción de independencia porque en realidad se trata de formar un partido político por una vía expedita o fast track.



¿Cuál es su opinión sobre el Frente Amplio Democrático (FAD)?



—Yo no sé si las alianzas sean exactamente contra el PRI, pero yo creo que esta posible unión entre el PAN y el PRD es muy interesante. Creo que eso puede consolidar las opciones disponibles para 2018, lo que les faltaría es un programa común, que no es fácil hacerlo, sobre todo por la distancia ideológica que separa a estos partidos. Hay experiencias en el mundo de coaliciones de esta naturaleza que han sido exitosas, entonces tampoco es contra natura.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx