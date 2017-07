Multiplica Sheryl sus ventas en Facebook

Con una inversión de mil pesos aproximadamente, Sheryl Robert inició su negocio de venta de ropa por Facebook en julio de 2014; a tres años de distancia su crecimiento ha sido tal, que sus clientes se han multiplicado y hace entregas a toda la República Mexicana.



El negocio se ha convertido en el sustento y proyecto de vida de la chica de 25 años y su hijo, y con él ha logrado crecer como persona y empresaria.



Y fue precisamente su pequeño, de ahora seis años, una de las razones por las que pensó en iniciar su negocio por Facebook, pues requería de un trabajo con horarios flexibles para cuidarlo, y la red social no sólo le ofrecía eso, también la oportunidad de hacerlo desde su casa.



“Yo conocía la experiencia de una amiga que vendía ropa en línea y que le había ido bien, entonces me animé y casi con la cooperación de varias personas, como mi papá, mi mamá, que me dijeron: toma cien (pesos), doscientos, junté la inversión y me fui a comprar la mercancía”, recordó.



Entonces publicó sus primeras prendas en Facebook y la respuesta fue inmediata y alentadora. Comenzaron a hacerle pedidos, de modo que en breve debió surtirse de más mercancía. Incluso varió su oferta: ya no sólo vende ropa, sino que ha agregado fajas, productos de belleza, accesorios, relojes, zapatos, entre otros.



Como se estila en los grupos de venta de Facebook, Sheryl acordaba con sus clientas entregarles su mercancía en un punto de la ciudad y ahí mismo le hacían el pago.



Actualmente, el crecimiento de su negocio la obliga a ayudarse de otras personas. Para hacer las entregas, echa mano del servicio de moto mandados, y cuando envía a otras partes de la República, lo hace através de Fedex, por 130 pesos. Y tiene un número de cuenta para que le depositen los anticipos. Y con la ayuda de amigos, hace entregas en Querétaro, Villagrán y Cortazar.



Sheryl considera que la clave de su éxito está en la variedad de su mercancía.



“Trato de ofrecer lo más nuevo, productos novedosos o que están de moda, pero no al alcalce de la gente de aquí, no hablando económicamente, sino que no es fácil encontrarlo cerca, trato de tenerlo yo para acercárselos y a precios accesibles”, indicó.



Y consideró que Facebook ofrece múltilples ventajas, por encima de cualquier trabajo común.



“Algo que yo valoro mucho es que me permite atender mi negocio sin desatender a mi hijo, desde mi casa y sobre todo que puedes llegar a mucha más gente. Facebook te ofrece herramientas, como la publicidad, y puedes llegar a gente de prácticamente todo el mundo, pero también al público que tú eliges”, dijo.



A futuro, Sheryl planea comercializar su propia marca ‘Krishe’, y mantenerse en el gusto de la gente, ofreciendo más variedad de productos.

