Potencian sus negocios en Facebook

Los microempresarios han encontrado en la red social Facebook un buen espacio para potenciar sus negocios, llegar a sus clientes objetivo y tener un empleo flexible, todo al alcance de un click.



Sin tener que abrir un local establecido o hacer una gran inversión en infraestructura y/o publicidad, y sin tener que salir a las calles a buscar clientes, la red social les ha ofrecido la posibilidad de llegar hasta su público y crecer en sus ventas, detrás de una pantalla.



Lo han logrado abriendo una página en Facebook y subiendo fotografías de sus productos y/o servicios. Los miles de usuarios que tiene la red social pueden verlos y si están interesados hacen contacto directo con el vendedor, y pactan la venta de la mercancía o la prestación del servicio.



Quienes han hecho la prueba, indican que crear una página en Facebook ofrece múltiples ventajas; la principal es llegar miles de personas con un mínimo gasto, pues es la red social más visitada en México y del mundo; y también se puede segmentar al público al que se quiere llegar.



Además ofrece la posibilidad de administrar el negocio desde casa; basta tener conexión a internet y una computadora, tableta electrónica o un teléfono inteligente.





“Actualmente si estás buscando algún producto o servicio, te metes a Faebook a buscarlo, lo que sea, todo lo encuentras ahí”, dijo Sheryl Robert, quien vende ropa a través de Facebook.



Pero no todo es perfecto. Hacer negocios de forma digital, con un cliente detrás de la pantalla, implica riesgos, como el que no se cumpla con los pagos, o que no se llegue al lugar de la cita para la entrega de mercancía, o incluso desaparecer en medio de la transacción.



“Me ha tocado que me dejen pasteles ya hechos, que no pase la gente por ellos; entonces los buscas otra vez por Facebook y ya no te contestan, o te bloquean”, relató Judih, quien vende pasteles.

Llegas a donde quieres

Marco Arreguín, fundador de la agencia de marketing digital Nopal Creativa, indicó que como herramienta de negocio, Facebook ofrece muchas ventajas por encima de los métodos tradicionales.



La principal es que les permite llegar a a todo el que use Facebook, y también hay la posibilidad de segmentar el público al que deseas llegar.



“Una de las grandes ventajas es, por ejemplo, llegar un público segmentado, es decir, a diferencia de la publicidad tradicional que tratas de llegar a todo mundo, entre más gente te vea mejor, pero en publicidad en Facebook la inversión que hagas va mucho más dirigida al público objetivo, entonces no pierdes tanto presupuesto y llegas a tu publico objetivo”, dijo



Además, la herramienta de publicidad que ofrece Facebook es más económica y permite medir el alcance que tienes.



“Puedes medir absolutamente todo, la edad de la gente a la que le gusta tu producto, su zona geográfica, cuánta gente ve tus productos, todo eso te da herramientas para tomar decisiones”, explicó.



Indicó que la red social es efectiva para microempresarios, la gente que va iniciando un negocio, hasta las grandes empresas. Pero crecer su negocio también implica pesistencia, crear buenas publicaciones y publicitarlas.



“La mejor forma de hacer crecer un negocio en Facebook es generando interacción entre el público que los sigue y la marca o la empresa. Cuando buscamos algo en Facebook nos fijamos en las recomendaciones que tienen, en los likes, en los comentarios positivos; todo eso hay que irlo generando.



“Y publicitarlo, hay quien tiene buenas publicaciones pero no tiene el alcance que quisiera, necesitan dar ese paso más, que es muy económico, se puede desde 30 pesos, con alcance hasta 20 mil personas”, explicó Marco.