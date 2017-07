Vende 'Lula' desde Celaya a clientes de EU y Colombia

De hacer pasteles para familiares y conocidos, Judith pasó a hornear para clientes de toda Celaya, en incluso de otros estados y países, como Estados Unidos y Colombia.



Judith aprendió a hornear de su mamá, quien desde hace 40 años lo hace. Y hace dos años y medio, inició su negocio por Facebook: ‘Lula Pastelería’.



“A partir de que nace mi segundo hijo tuvimos la idea para que yo pudiera trabajar desde la casa y no descuidarlos; mi esposo abrió un perfil y empezamos a subir fotografías de lo que hacíamos, y ya luego también compartía él en grupos de venta de Facebook”, recordó Judith.



La red social les abrió un horizonte de oportunidades, pues a través de su página subían fotos de los pasteles y postres que horneaban, y gente de toda la ciudad hacía sus pedidos, como hasta ahora.



“Me ha contactado gente de Estados Unidos y hasta una de Colombia, que me dicen que no viven en Celaya, pero quieren un pastel para regalárselo a alguien que sí es de aquí; ya nada más me depositan el costo y nostros lo entregamos a quién nos indican”, explicó Judith.



Actualmente, ‘Lula Pastelería’ ofrece pasteles decorados en betún y fondant, chocoflanes, pastitas, galletas, pay de queso, tartaletas, cupcakes y cheesecakes de todos los tamaños. Entrega de 40 a 50 pasteles por semana, sobre todo los fines de semana.



Envían a través de moto mandados, taxis y personalmente a domicilio, y los pagos se hacen vía depósito bancario.



Pero antes de estructurar su negocio, Judith enfrentó uno de los principales riesgos de esta forma de negocio: la informalidad de los clientes.



“Me pasó que me dejaron un pastel de fondant, que son muy laboriosos y personalizado; no pedí anticipo, entonces cuando contacté a la persona para entregárselo ya no me contestó; así empiezan, no te contestan, y ya luego te bloquean”.



Pero pese a estas situaciones, que ya no le ocurren con frecuencia, Judith reconoce las ventajas que ofrece Facebook, principalmente la flexibilidad en tiempo.



Su plan a futuro es poner un local para atender desde ahí a sus clientes e integrar a más personas a su equipo de trabajo.

