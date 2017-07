Tres tristes tigres buscan sosiego

Con malestar comparto tres puntos, sin que por ello uno sea más o menos importante que el otro. El primero, el enojo que causa en la ciudadanía celayense el estado de calles y avenidas por tanto bache; sé cuan molesto y peligroso es. Mas debo aclarar que no sé por qué no se reparan, sólo el caso de la avenida MéxicoJapón con - cruce en prolongación avenida Anenecuilco, pues investigué y, adivine qué amable lector: otra vez la responsabilidad la tiene la SCT Secretaría de Comunicaciones y Transporte quien es el ejecutor de obra más por razones desconocidas pero que huelen al: ya me acabé el recurso, las obras están detenidas hasta que… vaya usté a saber. Por supuesto NO se pueden reparar las albercas –so pena de amonestación, dice la autoridad municipal- pues es derecho de vía del tren, ¿hasta cuándo celayenses? El gobierno federal una vez más muestra su incompetencia, así como una falta de respeto hacia nuestra ciudad con grado de intolerable. El puente de San Miguel Octopan, también obra a cargo de SCT detenido y pues no se necesita tener mucha imaginación para saber que volverán a tener recurso ahora que pasen las elecciones, es decir, próximo año, obra parada, ¿qué pasaría si nosotros dejáramos de pagar sus sueldos que se cobran por medio de nuestros impuestos? ¿Quién tolera que los recursos no estén bien administrados? Debo entender que antes de iniciar una obra existe una planeación del recurso, si este es llevado en forma puntual con supervisión debe y tiene que alcanzar; más si la ineficiencia, falta de supervisión es la tónica el resultado ya se tiene alcance.



Por otra parte me llama mucho la atención la manifestación el viernes de los trabajadores del IMSS; increíble que se quejen de lo mismo que ellos fomentan con sus presuntuosas actitudes sindicales que en nada beneficia al enfermo, ni al derechohabiente, más parece una cortina de humo para mantener a los mismos lideres cobijados y calientes haciendo lo que se les da la gana. Seamos cautelosos antes de apoyar, revisemos, escuchemos y miremos a quienes portan estas airadas pancartas.



Y, por último, la situación de pánico que se vive en la ciudad a causa de las balaceras, de los robos que parecieran en un momento producto de una mala película de las llamadas cine acción, mas si revisamos al detalle nos daremos cuenta de que de muchas formas nosotros como ciudadanos hemos fomentado con nuestra indiferencia esta escalofriante situación. ¿Cómo?, se dirán; pues callando cuando hemos mirado en dónde se vende droga, cerrando el ojo ante hechos delictivos, excusando el robo con el trillado: robo tantito pero hizo; criticando en redes sociales, whatsaap, humillando desde la comodidad que da la cafetería, creyendo que ofendiendo al otro pisoteando sus derechos o gritoneando es la clave de solución sin realmente involucrarnos para supervisar las acciones de nuestros líderes y funcionarios. Hoy celayenses no hay de otra o nos cuidamos entre todos con respeto, entendiendo por ello darle el lugar primordial a la Autoridad para no caer en un estado sin derechos o seguimos descolgando ahorcados para que ellos nos cuelguen, es una decisión que cada uno y en familia quizá deba tomar.



Sé que México vale la pena, sé que Celaya es hermosa, sé que esto pasará y es un mal momento, hago un llamado a los ciudadanos de honor para que con serenidad y mucho sentido de justicia demos la cara para afrontar con decisiones sensatas este difícil momento histórico, sólo en nosotros está el cambiarle el rostro o mantener la deformidad. Sé que no se debe escribir disgustado más hay ocasiones en que también es importante que hable para encontrar soluciones que los gritos no dejan escuchar.



Comentarios y sugerencias: papeleria_velia@hotmail.com

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx