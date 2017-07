¿No sabes qué leer estas vacaciones?

Las editoriales recomiendan títulos que podrías llevar en la maleta en estas vacaciones.





1. Última escala a ninguna parte



Ignacio Padilla



En su obra póstuma, Ignacio Padilla (México 1968-2016) usa el recurso del viaje como metáfora para representar el trayecto de la vida.







2. Otromundo



Juan Gelman



Antología del poeta argentino que reúne sus obras de 1956 a 2007, seleccionada por Eduardo Hurtado y con prólogo de Carlos Monsiváis.







3. Nueva Atlántida



Francis Bacon



La utopía clásica escrita en 1626 es reeditada en la Serie —topías del FCE, con prólogo de José Antonio Aguilar Rivera y epílogo de Gonzalo Lizardo.







4. El soñador



Pablo de Bella



Obra ganadora del XX concurso de álbum ilustrado "A la orilla del viento", en el que participaron 422 propuestas de 15 países.







5. La casa de tres perros



Agustín Cadena



Un viejo edificio embrujado alberga un espejo mágico que es usado por Albertina para hablar con Mario, su amigo fantasma. Ilustraciones de Patricio Betteo.







6. El té de tornillo



Juan Villoro



Una nueva entrega de las aventuras del profesor Zíper, quien esta vez ayudará a Alex a rescatar a su hermano mayor de la Isla de Los Inmortales. Ilustraciones de Rafael Barajas El Fisgón.







TUSQUETS



7. La fiesta de los niños desnudos



Imanol Caneyada



Vasco nacionalizado sonorense, el autor se convierte en guía en un recorrido por ese infierno absurdo llamado "condición humana". El odio de Goyo a su padre, y su renuncia al mundo que él le ofrecía, abre la puerta al inframundo de los mendigos y los vagabundos.







8. Apreciable señor Wittgenstein



Adriana Abdó



Las cartas que escribió el poeta expresionista Georg Trakln al filósofo Ludwig Wittgenstein son el punto de partida para este viaje al esplendor intelectual de principios del siglo X.







CRÍTICA



9. La corte del zar rojo



Simon Sebag



La primera biografía real de Stalin. El autor tuvo acceso a los archivos abiertos del mandatario soviético y sus colaboradores, y descubre un Stalin inusual, sorprendente, menos enigmático, más íntimo; no menos brutal, pero sí más humano.







10. Viajar en el tiempo



James Gleick



El autor explora las ideas generadas por el anhelo humano de viajar al pasado o al futuro: sus orígenes subversivos, su evolución en la ciencia y la literatura, y su influencia en la comprensión del concepto de tiempo.







PLANETA



11. Escrito en el agua



Paula Hawkins



Una novela sobre las historias que nos contamos al recordar nuestro pasado y su poder para destruirnos.







12. Caraval



Stephanie Garber



Scarlett y su hermana sueñan con asistir a la celebración anual de Caraval, juegos legendarios que pueden darles, además de un gran premio, una semana de libertad lejos de su estricto padre.







13. Patria 2



Paco Ignacio Taibo II



En el segundo tomo de su obra Patria, el historiador aborda el periodo de la intervención francesa, la historia del país entre 1859 y 1863. Con su estilo "no aburrido", el autor pretende devolver a México su historia robada por el oficialismo.







PÁGINAS DE ESPUMA



14. La vaga ambición



Antonio Ortuño



La escritura como método de resistencia y, a la vez, como una festiva elegía. El autor despoja de languidez a la autoficción literaria y la hace hervir de tragedia, ironía y vitalidad.







SIRUELA



15. El mundo resplandeciente



Margaret Cavendish



Por primera vez en español, una obra maestra imprescindible de la literatura inglesa del siglo XVII; un clásico fundacional de la ciencia ficción.







16. El peor de los enemigos



Veit Heinichen



Una magistral novela negra sobre las inquietantes conexiones entre la política, las altas finanzas y el crimen internacional.







17. Bull mountain



Brian Panowich



Una novela que tiene de todo: whiskey, marihuana, metanfetamina, armas y caos familiar.







18. La mentira



Catherine Grive



La historia de una niña que un día dice una mentira; la mentira crece y la persigue, y la niña tendrá que encontrar la clave para librarse de ella.







LITERATURA RANDOM HOUSE



19. Los días de Jesús en la escuela



J.M. Coetzee



La nueva novela del Premio Nobel de Literatura 2003 es una historia sobre la identidad, la amistad y la fuerza de los lazos familiares.







20. Temporada de huracanes



Fernanda Melchor



Todo ocurre tras un macabro hallazgo: un cadáver flotando en las aguas turbias de un canal de riego cercano a la ranchería de La Matosa.







21. Un vaquero cruza la frontera del silencio



Diego Enrique Osorno



Desde que cruzó por primera vez la frontera, en 1969, Gerónimo González Garza llevó una vida nómada. En Estados Unidos, encontró oportunidades que nunca tuvo en México, y una voz de la que siempre había carecido.







22. La pampa imposible



David Miklos



Un intento por recuperar los fragmentos de una vida construida con pérdidas, ausencias y el amor de una familia en la que un hombre busca una caja que le dé acceso a la quintaesencia de su origen.







ALFAGUARA



23. Rendición



Ray Loriga



Una historia kafkiana y orwelliana sobre la autoridad y la manipulación colectiva, una parábola de nuestras sociedades expuestas a la mirada y al juicio de todos. Premio Alfaguara de novela 2017.







24. Cuando todo era para siempre



Federico Traeger



Novela de humor satírico e irreverente en la que los protagonistas reciben una inconmensurable herencia, con la condición de "refinarse". El retrato de un México de excesos, nacadas, desplantes de prepotencia e inevitables ridiculeces.







PLAZA JANÉS



25. Un abogado rebelde



John Grisham



Sebastian Rudd no es el típico abogado: lleva arma y su oficina es una camioneta a prueba de balas conducida por su guardaespaldas, asistente y único amigo.







DEBATE



26. El gen



Siddharta Mukherjee



Entrelazando ciencia e historia, el autor recorre el nacimiento, el crecimiento, la influencia y el futuro de una de las ideas más poderosas y peligrosas de la historia: el gen, la unidad fundamental de la herencia.







MALPASO



27. Alfabeto del racismo mexicano



Federico Navarrete



Con precisión e ironía, el autor demuestra cómo el racismo está inscrito en todas y cada una de nuestras relaciones sociales, nuestros acuerdos políticos, nuestras obras culturales, nuestras escuelas y nuestros hogares. Tras leer estas páginas, ya nadie podrá negar que México es un país profundamente racista.







28. El hombre de los dados



Luke Rhinehart



Una destornillante historia de un exitoso psiquiatra neoyorquino que se abandona al excitante mundo del sexo, la droga, la violencia y la mentira, lo que lo pone ante las puertas del prestigio social y... del infierno.







29. Otra modernidad es posible



Humberto Beck



A partir del análisis del pensamiento de Iván Illich, el autor hace una crítica potentes a ese conjunto de prácticas, supuestos e instituciones que llamamos "modernidad".







30. Morrisey, autobiografía



La memoria de uno de los iconos pop más influyentes de las últimas tres décadas.







JUS



31. La fabulosa taberna



McSorley



Personajes de carne y hueso conforman un fresco extraordinario de los años 30, 40 y 50 del siglo XX, una época dorada en la que se fraguó el gran crisol que fue y sigue siendo la ciudad de Nueva York. Un gran ejemplo de la crónica periodística norteamericana.







32. Las últimas noches de París



Philippe Soupault



En las oscuras páginas de este libro late el espíritu de la novela negra envuelto por los vapores de la imaginación surrealista. Tras contemplar las secuelas de un crimen, un hombre recorre las calles de París siguiendo a una joven y a los delincuentes que la acechan.







ANAGRAMA



33. La historia



Martín Caparrós



Una novela desmesurada y deslumbrante que el paso del tiempo ha convertido en una auténtica obra de culto.







34. Los peligros de fumar en la cama



Mariana Enríquez



Doce soberbios cuentos en los que la autora despliega todo un repertorio de recursos del relato clásico de terror: apariciones espectrales, brujas, sesiones de espiritismo, grutas, visiones, muertos que vuelven a la vida...







35. Tiene que llover



Karl Ove Knausgard



Quinta entrega de la obra autobiográfica Mi lucha. Una novela altamente emocional, vigorizante y totalmente absorbente.







36. Diario de Oaxaca



Oliver Sacks



El autor entrelaza las coloridas hebras de la biología, la historia y la cultura, para tejer un fascinante tapiz de México.







37. Bravura



Emmanuel Càrrere



Una novela bañada por una extraña atmósfera, en la que todo encaja pero nada parece tener sentido por sí mismo.







LINCE



38. Paz



Richard Bausch



El relato hipnótico de una noche helada de 1944, en la que una patrulla de soldados estadounidenses lleva a cabo una misión de reconocimiento en un paraje del sur de Italia. Un alegato pacifista que nos sumerge en todo lo terrible de una guerra.







CAL Y ARENA



39. Tlatelolco, aquella tarde



Luis González de Alba



Poco antes de morir, el autor entregó a la editorial una nueva crónica de lo ocurrido el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas.







40. El billar de los suizos



Guillermo Fadanelli



Si el paseo es agradable, entonces el destino resulta secundario. Bajo esta premisa, el autor reúne sus crónicas de viajes realizados durante un cuarto de siglo.







ALMADÍA



41. Lobo



Bibiana Camacho.



Historia de una joven entusiasta que aspira a emprender una carrera en la investigación y la academia, pero al adentrarse a ese mundo se desata una trama donde lo oculto crea un mundo al margen de la civilización.







42. Planetario



Mauricio Molina



Novela que narra el viaje que un asesino emprende para desentrañar los misterios del universo; una vinculación con el sistema solar.







43. Obra negra



Gilma Luque



Una familia de sueños distantes, la búsqueda de remedios alternativos para una enfermedad incurable, recueros, fanatismo religioso y la vida amorosa de una adolescente.







44. La octava plaga



Bernardo Esquinca



Casasola, un periodista que investiga una serie de asesinatos, también trata de superar su divorcio, pero extraños cambios en el comportamiento de su ex esposa lo llevan a buscar la cura de un síndrome que amenaza con acabar con la civilización.







45. La casa pierde



Juan Villoro



Diez relatos que incluyen como protagonistas a un periodista deportivo, un entrenador de un equipo de futbol, un aspirante a escritor y un conductor de radio, entre varios personajes diferentes y emotivos.