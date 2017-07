Cierra GIFF con homenaje al gran personaje

Desde los volcanes, pasando por las minas y los misterios naturales “Humboldt en México: La mirada del explorador” cambió el modo en que se vio a este personaje.

Como parte de la XX edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), se presentó el documental del explorador, investigador y botánico, Alexander Von Humboldt, dirigido por Ana Cruz Navarro.

Ana Cruz es originaria de la Ciudad de México, estudió desde kínder hasta la preparatoria en el Colegio Alemán “Alexander Von Humboldt”. Es Licenciada en Comunicación e hizo estudios en la Universidad de Southern California, USC en Los Ángeles y en la BBC de Londres.

Ha sido guionista, productora y directora independiente de radio, cine y televisión. Es autora de series y documentales de televisión.

Ha recibido diversos reconocimientos y premios. Con una trayectoria de más de 30 años en los medios de comunicación, invirtió más de dos años en la realización de este proyecto.

Al término del estreno mundial en el Teatro Cervantes, la realizadora y el especialista, Dr. José Sarukhán Kermez, realizaron un debate en la Casa Conde Rul, donde los esperó un reducido número de invitados y la prensa.

El documental narra la travesía del alemán en 1803, en las tierras de la Nueva España, es considerado el explorador más grande de América Latina. En la charla también se aborda sobre su relación con la política, y cuando fue señalado por ser un espía.

“Descubrió muchas especies nuevas para México, algunas muestras de su investigación se encuentran en los museos del extranjero”, dijo Sarukhán.

Guiados por sus diarios de viaje, “la mirada del explorador” revela la naturaleza humana que se vivió en el México colonial.

Producto de su viaje, el explorador hace aportaciones a la ciencia, que cambian por completo la perspectiva científica de su tiempo, así como la visión del mundo sobre América.

Personaje contradictorio y fascinante, que narra en primera persona, sus impresiones, reflexiones y aventuras por un país que lo seduce y deslumbra como es México. Fue grabado entre Francia, México, Berlín y otros lugares.

“Es un homenaje a una persona que tuvo un magnetismo, eso me atrapó de él y al mismo tiempo pensé cómo llevar a la cinematografía esa parte de injusticia, que en su momento se le llamó traidor, de catalogarlo, eso pensé mucho en cómo mostrarlo.

En la película hay una escena que me gustó mucho, su amor por los cuarzos, quedaba fascinado, por sus distintos rostros y que no tiene un patrón definido y por eso me gustó usar esa figura metafórica y visualmente”, comentó la realizadora.

Las investigaciones de este personaje cambiaron el modo en que Europa percibió a Latinoamérica.

“Amaba su naturaleza, quería compartirla con todo el mundo, su vida tampoco fue fácil y eso me interesó muchísimo. No se daba por vencido, me pareció alguien muy importante y fue contracorriente porque era un aristócrata”, finalizó.

El largometraje muestra las aportaciones a la ciencia de Alexander Von Humboldt.

Explica EncoreSound el ‘Sonido 360’ en el GIFF

Como parte de las actividades del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), Omar Juárez Espino, presidente de la compañía EncoreSound presentó la ponencia “Sonido 360”, en la que adentro a los aficionados al arte fílmico en el tema.

El conferencista dedicado a la postproducción de audio para el cine explicó el origen del sonido 360 y destacó que en los últimos años se le ha dado más relevancia gracias a su implementación en diferentes formas de entretenimiento multimedia.

“El sonido ha sido 360 desde que es sonido, el cine está constantemente rompiendo con el paradigma de los usuarios. Lo que buscamos es aumentar la conciencia y la realidad, estamos generando conciencias lúcidas”, dijo.

“El sonido inmersivo y 360 ni siquiera es de actualidad, ya existía desde muchos años atrás, sólo que ahora se está implementando a nuevas tecnologías de video”, añadió.

Dijo que una de las principales plataformas en las que está incursionando el tema es en los videojuegos.



“Los videojuegos están generando una nueva narrativa y cautiva más que cualquier serie, nos mantiene cautivos por meses. Además buscamos tratar el cine como un videojuego”.



Este año el GIFF incluyó proyecciones en realidad virtual, lo cual se apoyó con conferencias y talleres sobre el tema.