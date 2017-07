Vincula éxito y apoyo social

Crear negocios exitosos con responsabilidad social y apoyar a quienes más lo necesitan no sólo en México sino a nivel Internacional, es la visión del empresario irapuatense Emmanuel Gaytán Hernández mejor conocido como Mane.

Desde que inició en el mundo de los negocios, tuvo la firme convicción de generar un beneficio social, pues está convencido de que, a través de acciones contundentes, se puede dar la regeneración del tejido social en el país.

“Vengo de una familia trabajadora, que le gusta echarle ganas a la vida y a lo laboral, ahí empieza todo, después trabajé con Grupo Impulsa y desde ahí empieza mi interés de crear negocios, de ahí me muevo a Inglaterra y regreso a México para hacer algo con mi país”, refirió.

A su regreso, junto a sus amigos inició el proyecto de abrir el centro nocturno Dirty Martini, ubicado en la plaza comercial Santa María al norte de la ciudad, con el que pudo ofrecer empleo a jóvenes y adultos irapuatenses.

Sumado a la creación de empleos, este proyecto le ha permitido trabajar en apoyo a asociaciones civiles como Clima Irapuato, que da atención a niños con autismo, así como asesorías a proyectos en el Instituto Municipal de la Juventud de Irapuato (Imjuvi).

“Todas mis ideas van desarrolladas para un bienestar social, en primer lugar, se traduce a trabajo, es lo que más me emociona de abrir una nueva empresa, un nuevo proyecto, de que más personas tengan dinero para apoyar a sus familias, para estudiar, para viajar y conocer el mundo, nuestro país”, refirió.

Mane Gaytán enfatizó que el éxito de sus negocios le da la pauta para poder beneficiar a otras personas, sobre todo de fundaciones, asociaciones civiles y personas que gustan de participar en programas altruistas.

También ofrece conferencias y encuentros con jóvenes, con temas motivacionales, de coaching empresarial y emprendimiento de negocios, con el propósito de generar el interés de desarrollar nuevos proyectos para la población.

“Me gusta tratar temas que los lleven a pensar, como coach de vida que soy y que estudie, considero que a veces vivimos el momento y no nos enfocamos al futuro, hay gran parte de la población que no sabe que quiere en 3 años o en 1 año, eso te lleva a no planear bien, trato de incentivar en que inviertan en el presente para que logren un futuro realista”, destacó.

Impacto internacional

Tener la nacionalidad británica le permite viajar de manera constante a Cambridge, donde ha apoyado a varias personas a dar un giro radical a su vida.

Uno de los proyectos es de un joven británico que vivió en las calles, con quien trabajó para mejorar su condición, y una vez que logró salir de su problema pudo generar un programa de ayuda a personas que también pasaron por esta situación.

“Él consiguió casa, consiguió un cambio físico, siguió educándose como persona y ahorita trabaja para una fundación que apoya a gente de la calle a salir adelante, porque él pudo hacerlo, es un proyecto que me gustó mucho trabajar”, destacó.

Otro de los proyectos que más recuerda es el del fotógrafo profesional Mario Olvera, quien vive en Guadalajara, Jalisco, mismo que logró posicionar su material en la empresa internacional Adobe, sumado a que da conferencias positivas con base a la fotografía.

Próximos proyectos

Los próximos proyectos de Mane Gaytán estarán repartidos entre México e Inglaterra, donde ha encontrado oportunidad de desarrollar proyectos enfocados a mejorar la imagen de este país en el extranjero.

“Quiero que vean que los mexicanos somos personas de valor, de carácter y de corazón, los proyectos son para que México siga creciendo, estamos enfocados a ello, seguimos trabajando duro”, dijo.

Además, busca que Dirty Martini se posicione como una empresa con responsabilidad social, a través de eventos como pasarelas de moda, carreras atléticas y conciertos en beneficio de diversas asociaciones civiles.