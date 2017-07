Fernando Navarro se engancha con aficionado

El lateral del León, Fernando Navarro, no soportó las críticas en Twitter.

Navarró publicó en su cuenta oficial de Twitter un mensaje sobre la dolorosa derrota ante Toluca, siendo positivo y asegurando que el equipo se levantará.

Ante esto, un aficionado de la Fiera explotó contra el futbolista al asegurar que siempre es el mismo 'discurso' por parte de los jugadores y exigió caracter a los jugadores.

El jugador de los Verdes no se quedó callado y respondió al fanático verdiblanco.

"Dime tú, ¿Qué partido no me he matado por este equipo?, lo futbolistíco aveces puede fallar, pero la entrega jamás", señaló Fernando.

León perdió este domingo ante los Diablos Rojos del Toluca su segundo partido del torneo y con esto, se quedó en el último lugar de la tabla general con 6 goles en contra y 1 a favor.