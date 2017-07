La culpa es mía: Torrente

El León de Javier Torrente convive con la presión ante el escenario de otro mal inicio de torneo, sin embargo, es elpropip técnico quien absorbe toda la presion del mal paso del equipo.

“Soy el absoluto responsable del momento del equipo, las cosas están complicadas”, señaló un visiblemente molesto Javier Torrente.

“Dos derrotas consecutivas no le gustan a nadie”, agregó el estratega felino. “El torneo normalmente se decide de la fecha siete u ocho en adelante, pero es verdad que la situación no nos agrada, no gusta”, manifestó.