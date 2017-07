El León de Javier Torrente convive con la presión ante el escenario de otro mal inicio de torneo, sin embargo es elpropip técnico, quien absorbe toda la presion del mal paso del equipo.

"Soy el absoluto responsable del momento del equipo, las cosas están complicadas", señaló un visiblemente molesto Javier Torrente.

"Dos derrotas consecutivas no le gustan a nadie", agregó el estratega felino. "El torneo normalmente se decide de la fecha siete u ocho en adelante, pero es verdad que la situación no nos agrada, no gusta".

Javier Luis evitó echar la "pelotita" a los posibles responsables de la derrota en el estadio Nemesio Diez.

"Los problemas que surgen a nivel defensivo, será cuestión de seguir ensamblado a nivel colectivo, porque el partido lo ganan y lo pierden los once jugadores", argumentó Torrente en rueda de prensa posterior al partido ante Toluca. "No vamos a caer en la cuestión de que los absolutos responsables son determinados jugadores".

Agregó su lamento por la falta de contundencia de sus pupilos.

"Es un partido donde el rival llegó en cinco ocasiones y convirtió tres goles, nosotros llegamos en seis o.siete ocasiones y apenas convertimos en una y de penal".

El estratega esmeralda dijo que esta misma semana se unirá a los entrenamientos el defensor y refuerzo del León, Andrés Mosquera.

Por su parte, el vicepresidente deportivo de La Fiera, Rodrigo Fernández, aseguró que el período de fichajes del León ha cerrado, lo que también indica que Darío Burbano se queda en el equipo.