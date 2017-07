karla luna se rapa ante quimioterapia 'más agresiva'

La comediante Karla Luna se convirtió para muchas personas, en todo un ejemplo de vida y fortaleza. En los últimos días se confirmó que lamentablemente por tercera ocasión, Karla enfrenta una dura batalla contra el cáncer.

“Soy una mujer muy aguerrida, que voy a seguir luchando en contra de esta enfermedad, que no me a tumbar, no me va a tumbar nunca”, señaló Luna entre lágrimas en un video en su canal de YouTube.