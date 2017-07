Beca academia italiana a joven artista leonés

César Sánchez Valdés es un joven leonés, cuyo gusto y talento por la pintura en carboncillo lo llevó a cumplir uno de sus sueños: viajar a Florencia, Italia, por un mes y estudiar allá.

El estudiante de 17 años contó que fue elegido por la Academia D'Arte Firenze (AD'A) para estudiar en sus instalaciones durante un mes, del 21 de junio al 26 de julio, debido al talento artístico del muchacho, mostrado desde su infancia.

“Desde pequeño dibujaba personajes que sacaba de mi imaginación, pero hasta hace dos años, más o menos, comencé a hacerlo más en serio y a dedicarle más tiempo”, dijo en entrevista.

El arte figurativo y realista es el que actualmente practica César, pero puntualizó que está en busca de su estilo propio; contó también que la Casa de la Cultura lo aceptó desde pequeño, aunque solo como pasatiempo, aunque por Internet fue conociendo a más pintores y su interés por el arte creció.

Llega la oportunidad y el esfuerzo

La AD'A acudió a la Universidad De La Salle, campus Campestre, a impartir algunos cursos que César optó por tomar. Él recuerda: “El director de AD'A (Patrizio Travagli), al término del segundo curso, me dijo que me querían con ellos en Florencia estudiando; se podría decir que yo fui un caso especial por varias aptitudes que él vio en mí y que me permitió obtener la beca del 100%”.

Para cubrir los gastos, el joven y su familia pidieron apoyo a Educafin, a la Secretaría de Gobernación, Mundo Joven, la Universidad De la Salle Bajío, y realizaron dos rifas de sus obras para poder hacer realidad el viaje.

Para César, este viaje fue el inicio de su carrera como pintor y pretende regresar en un año a AD'A y, mientras ese momento llega, espera sacarle provecho a la pintura y solventar sus gastos con su trabajo en León. Italia lo espera.