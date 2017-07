¿Y dónde quedaron los mediadores?

Si tiene alguna riña, conflicto o altercado con un vecino, puede ser atendido por los oficiales de mediación... si los encuentra.

La hoy Dirección de Mediación tiene a 16 elementos encargados de dar cobertura a toda la ciudad para estos conflictos con el objetivo de “quitar” trabajo a la Policía Municipal.

Pero a pesar de que es un área importante para disminuir problemáticas, hay poco personal y éste tiene un horario reducido de trabajo.

El área surgió en la administración de Ricardo Sheffield Padilla en 2009, pues los policías eran solicitados para asuntos menores y descuidaban delitos reales; dependía de la Secretaría de Seguridad.

Cambio de mando

En la Administración siguiente, al frente de Bárbara Botello Santibáñez, el área dejó de pertenecer a Seguridad y migró a la Secretaría del Ayuntamiento.

“Surgen con la finalidad de disminuir la carga de Policía Preventiva a raíz de que a los policías se le distraía en atender conflictos y reportes ciudadanos que no merecía la pena que acudieran.

“Pero cuando yo entro a la dirección me explican que se comenzó a viciar, ya que cuando había algún reporte al 066 mandaban a los oficiales de mediación a riñas, a conflictos mayores, y ellos ya no tenían la capacitación”, informó Itzel Corona Raya, actual directora de Mediación.

Aunque ya no dependen de la Secretaría de Seguridad, según la directora, a través de la línea de emergencias son canalizados los reportes y, en algunos casos, los mismos ciudadanos acuden a la Dirección.

“Tenemos varios medios, el 911 entra directamente, las operadoras nos dejan la llamada de algún ciudadano con algún conflicto”, señaló la funcionaria.

3 mil expedientes, 16 agentes

De acuerdo con sus cifras al año, abren alrededor de 3 mil expedientes de quejas atendidas y en una semana se hacen cargo de 20 o 30 reportes ciudadanos.

am solicitó a través de la Unidad Municipal de Acceso a la Información (UMAIP) el registro de las llamadas o reportes canalizados durante el año pasado y lo que va de éste, la respuesta fue que a la fecha no hay ninguna sola canalización.

“Se informa que durante el periodo marcado por la peticionaria, no se han registrado canalizaciones de llamadas de emergencia a la Dirección de Mediación”, respondió la unidad.

La misma solicitud fue hecha a la Dirección de Mediación, pero respondieron con el procedimiento que se hace para una canalización, sin ninguna cifra sobre el registro.

¿Quién puede ser mediador?

El perfil de un oficial de mediación consiste en tener una licenciatura relacionada con humanidades, cualquiera que ésta sea: Comunicación, Psicología o Criminología, entre otras.

Un oficial gana al mes 13 mil 260 pesos y trabaja en turnos normales, pese a que los reportes pueden ser hechos las 24 horas.

La directora aseguró que hasta ahora el trabajo sí ha beneficiado a la dirección de Policía Municipal.

“Yo considero que sí se ha abonado con las pláticas de mediación comunitaria porque no dejamos, sí actuamos como área preventiva, no dejamos que el conflicto llegue a más.

“Inclusive sin necesidad de que se trasladen (los ciudadanos), estamos ayudando”, aseguró.

Desconocen trabajo

Integrantes del Ayuntamiento de León, a casi dos años de trabajo en la Administración, desconocen la labor de la Dirección de Mediación.

En comparación con otras dependencias que deben informar de forma mensual o trimestral sus metas y resultados, en toda la gestión de Gobierno no se ha informado un solo resultado.

“Hoy no sé ni cómo están, ni qué perfiles; si cumplen con los requisitos... desconozco el protocolo de atención, porque no hay informes o yo no los he visto, si se dejó en la Secretaría de Ayuntamiento, desconozco cómo les llegan las canalizaciones”, señaló el regidor panista José Luis Manrique Hernández.