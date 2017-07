Copia Diego Sinhué estrategias priístas: Torres Graciano

El senador Fernando Torres Graciano manifestó que la promoción política de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, secretario estatal de Desarrollo Social y Humano, es una falta de respeto a la ciudadanía por querer engañarla por medio de esta intervención.

“Esta estrategia (Impulso Social), que es una estrategia que cualquier analista político diría que es de un gobierno priísta, trata de copiar lo que ya en su momento hicieron varios gobernadores priístas, como el programa de Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, 'Mano con mano'”, mencionó.

Además, Torres Graciano reprobó el hecho, pues, consideró, el PAN por muchos años presentó batalla contra el uso indebido del presupuesto público para beneficio personal y electoral, y: “hoy pareciera que se está haciendo una mala copia de este tipo de acciones por parte de funcionarios del PAN, acciones que son dignas de un gobierno priísta”.

El programa de la controversia

Impulso Social es una estrategia que, al día de hoy, ha fracasado porque no ha demostrado que haya bajado los índices de pobreza y, además, pone en tela de juicio a una institución como Acción Nacional, recalcó el panista.

En este sentido, Torres Graciano llamó al Comité Directivo Estatal y Nacional del PAN a tomar cartas en el asunto: “Es hora que por parte de las autoridades se ponga un control a esto porque creo que estamos muy a tiempo de corregir las cosas, salvo que se quiera o pretenda a toda costa imponer a una persona, aunque sea con el uso de recursos públicos”, dijo.

“Diego va a contestar que él está en lo suyo y que no está pensando en la elección, sabemos que es una respuesta de priísta, porque tarde que temprano habremos de ver que va a querer registrarse”, finalizó.

Encuestan sobre el PAN, pero no son del PAN: Ling

Por su parte, el Comité Directivo Municipal (CDM) del PAN en León se deslindó de cualquier actividad de encuestadores sobre la percepción de posibles candidatos en el 2018, aseguró Alfredo Ling Altamirano.

Alfredo Ling Altamirano, presidente del CDM del PAN en León.

Informó que han recibido alrededor de ocho llamadas a las oficinas de este Municipio, en las que los ciudadanos reportan que han sido encuestados, tanto en León como en Guanajuato capital, preguntándoles incluso quién les gustaría para Presidente Municipal.

“Este comité no ha estado ni realizando ni encargando ni contratando encuesta de carácter alguno a efecto de sondear, ni panistas ni ciudadanos, a efecto de asuntos electorales. Deslindo al partido de cualquier casa encuestadora y no nos interesa quién lo esté haciendo, lo que nos interesa es que el público en general sepa que no somos nosotros”, subrayó Ling.