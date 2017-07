Yo no soy el político tradicional: Derbez Bautista

Rumbo al 2018, Luis Ernesto Derbez Bautista lanza una promesa a los mexicanos “Yo sí sé lo que te preocupa, yo estoy de tu lado ”, y por ello busca ser Presidente de la República.

El doctor en economía fue secretario de Economía la primera mitad del sexenio del ex presidente Vicente Fox Quezada y, los últimos tres años, fungió como secretario de Relaciones Exteriores. Luego, desde 2008 se desempeñó como Rector de la Universidad de las Américas de Puebla, cargo que, asegura, lo pone en ventaja frente a panistas como Margarita Zavala o Ricardo Anaya.

Derbez señala en entrevista con am que su partido necesita estar unido para tener un verdadero proyecto que motive a los ciudadanos a creer en él, y luego, poner el mejor perfil: él mismo.

¿Cuál es la diferencia entre usted y políticos como Margarita Zavala y Ricardo Anaya?

R: Hay tres cosas fundamentales: mi experiencia previa en el banco mundial, visite 50 naciones para diseñar programas de recuperación económica, es una gran ventaja que ninguno tiene. La segunda, mi experiencia como Secretario de Relaciones Exteriores, como la persona que manejó economía, y actualmente en educación; esto da una línea muy completa, pudimos resistir presiones y saber negociar con el gobierno de George W. Bush cuando fue lo de las Torres Gemelas.

Estuvo en el sexenio de Vicente Fox Quezada, ¿cómo desmarcarse del trabajo realizado por el ex Presidente panista?

R: Lo que yo hice sí se concretó, 10 proyectos que hoy están generando empleos y exportaciones, es lo que está sosteniendo la tasa como las acciones que tomé como Secretario de Relaciones Exteriores.

A parte, yo soy político y no soy el tradicional, porque no vivo de política y lo demuestro durante estos últimos ocho años en la universidad, en donde no me fue necesario vivir de política porque el mensaje es decirle a la gente: "yo sí sé lo que te preocupa, porque que lo vivo desde el otro lado"; no fui un político que se encargó de cómo acumular puestos, fui una persona que hice bien mi trabajo y ahora lo hago desde el ámbito de los que sufren el trabajo de los políticos.