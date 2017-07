Dan bonos millonarios por llegar temprano

Como reconocimiento por llegar a tiempo a su trabajo, los servidores públicos del país recibieron 34 mil 707 millones 203 mil pesos, como premio o bono a su puntualidad, en lo que va de la presente administración.



El presupuesto público asignado a los burócratas por este concepto creció 13.62% en los primeros cuatro años de este sexenio.



Los recursos destinados para pagar el premio de puntualidad a la burocracia es cercano al que la Federación canalizó en este año a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que fue de poco más de 36 mil 345 millones de pesos para atender acciones de educación en los niveles de bachillerato, licenciatura, posgrado y divulgación de la ciencia y la cultura.



En respuesta a diversas solicitudes de información obtenidas por EL UNIVERSAL, a través de la Ley de Transparencia, se encontró que 23 dependencias federales mantienen —con diferentes nombres— este tipo de prestaciones económicas, que han aumentado año con año para estimular a sus empleados a llegar a la hora establecida a sus centros de trabajo.



Para algunos investigadores como Abraham Vergara Contreras, académico de la Universidad Iberoamericana, es ilógico e injusto el presupuesto que se destina para que los trabajadores del gobierno lleguen a tiempo, puesto que es una obligación que se debe dar por hecho.



“No es justo que por hacer su trabajo el gobierno dé esa cantidad de dinero. Hay bonos de productividad, por ser competitivo o por llegar a metas establecidas, es algo justo, pero esto no lo veo adecuado. No se deberían otorgar esos bonos por cumplir algo que está en un contrato, puesto que llegar puntuales es algo con lo que se está comprometido al firmar un contrato de trabajo”, indicó.



Entre las dependencias ocurren casos como el del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), donde hasta los trabajadores fallecidos y ex empleados, cuando causan baja previo al pago de este premio aún reciben el bono.



En el caso de los finados, el Inegi recibió el reclamo de los familiares por un monto de 433 mil 531 pesos entre 2012 y 2016.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx